Nesta semana, a Fifa realizou o sorteio que definiu os grupos da Copa do Mundo Sub-17, que acontecerá no Catar, entre 19 de novembro e 13 de dezembro. Maior campeã do torneio, a Seleção Brasileira está no Grupo I, junto com Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.

O time canarinho fará sua estreia no dia 21 de novembro, diante da Irlanda. Antes de pensar na competição, a equipe fará dois amistosos contra os Estados Unidos, em junho, ambos na Arena das Dunas, em Natal, nos dias 7 e 10.

Segundo o técnico Carlos Eduardo Patetuci, o período de preparação será importante para acompanhar de perto os garotos e fazer testes táticos. Já a escolha pelos EUA como adversário se deu por conta do estilo de jogo propositivo do adversário e da marcação desafiadora, que simulam os desafios que o time terá pela frente.

Créditos: Divulgação/CBF

“Os Estados Unidos tem um time qualificado, com bom toque de bola, que vai exigir do Brasil a capacidade de ter paciência, buscar chances de trocar corredor, circular bem a bola. Nosso grupo no Mundial é diversificado, com uma seleção europeia, uma africana e outra da América Central. São culturas futebolísticas diferentes. Vai ser importante começar com um bom desafio para desde já fazermos o nosso melhor em busca do nosso objetivo, que é o título”, disse.

Veja a convocação do Brasil para o Mundial Sub-17:

GOLEIROS

Vitor Wachter – Grêmio FBPA

Gustavo Milani – SC Corinthians

Miguel Rodrigues – Vasco da Gama

LATERAIS

Samuel Almeida – Atlético-MG

Otávio Gabriel – Cruzeiro E.C.

Richard Wendel – Fluminense

Cauan Henrique – E.C. Vitória

ZAGUEIROS

David Brendo – Grêmio FBPA

Talles Beni – Red Bull Bragantino

Breno Sales – Vasco da Gama

Iago Machado – SC Corinthians

MEIO-CAMPISTAS

Eduardo Pape – Cruzeiro E.C.

Gustavo Guedes – Athléthico-PR

Andrey Oliveira – Fluminense

Victor Hugo – Botafogo

Eduardo Conceição – S.E. Palmeiras

Vinícius Almeida – Atlético-MG

ATACANTES

Kauê Furquim – Bahia SAF

Bruno Otávio – Red Bull Bragantino

Riquelme Henrique – Atlético-MG

Bryan Lima – Athléthico-PR

Kelvyn Reis – São Paulo F.C.

Rodrigo Junior – Vasco da Gama

Willian Bispo – Athléthico-PR