Nesta semana, a Fifa realizou o sorteio que definiu os grupos da Copa do Mundo Sub-17, que acontecerá no Catar, entre 19 de novembro e 13 de dezembro. Maior campeã do torneio, a Seleção Brasileira está no Grupo I, junto com Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.
O time canarinho fará sua estreia no dia 21 de novembro, diante da Irlanda. Antes de pensar na competição, a equipe fará dois amistosos contra os Estados Unidos, em junho, ambos na Arena das Dunas, em Natal, nos dias 7 e 10.
Segundo o técnico Carlos Eduardo Patetuci, o período de preparação será importante para acompanhar de perto os garotos e fazer testes táticos. Já a escolha pelos EUA como adversário se deu por conta do estilo de jogo propositivo do adversário e da marcação desafiadora, que simulam os desafios que o time terá pela frente.
“Os Estados Unidos tem um time qualificado, com bom toque de bola, que vai exigir do Brasil a capacidade de ter paciência, buscar chances de trocar corredor, circular bem a bola. Nosso grupo no Mundial é diversificado, com uma seleção europeia, uma africana e outra da América Central. São culturas futebolísticas diferentes. Vai ser importante começar com um bom desafio para desde já fazermos o nosso melhor em busca do nosso objetivo, que é o título”, disse.
Veja a convocação do Brasil para o Mundial Sub-17:
GOLEIROS
- Vitor Wachter – Grêmio FBPA
- Gustavo Milani – SC Corinthians
- Miguel Rodrigues – Vasco da Gama
LATERAIS
- Samuel Almeida – Atlético-MG
- Otávio Gabriel – Cruzeiro E.C.
- Richard Wendel – Fluminense
- Cauan Henrique – E.C. Vitória
ZAGUEIROS
- David Brendo – Grêmio FBPA
- Talles Beni – Red Bull Bragantino
- Breno Sales – Vasco da Gama
- Iago Machado – SC Corinthians
MEIO-CAMPISTAS
- Eduardo Pape – Cruzeiro E.C.
- Gustavo Guedes – Athléthico-PR
- Andrey Oliveira – Fluminense
- Victor Hugo – Botafogo
- Eduardo Conceição – S.E. Palmeiras
- Vinícius Almeida – Atlético-MG
ATACANTES
- Kauê Furquim – Bahia SAF
- Bruno Otávio – Red Bull Bragantino
- Riquelme Henrique – Atlético-MG
- Bryan Lima – Athléthico-PR
- Kelvyn Reis – São Paulo F.C.
- Rodrigo Junior – Vasco da Gama
- Willian Bispo – Athléthico-PR
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário