Beneficiários do Bolsa Família em uma cidade brasileira precisam regularizar uma situação obrigatória até o dia 30 de junho para evitar transtornos relacionados ao auxílio. O alerta foi reforçado pelas autoridades locais, principalmente por causa da baixa adesão registrada nas últimas semanas.

A exigência envolve o acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa, realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Entre os procedimentos obrigatórios estão o monitoramento nutricional das famílias, a atualização da vacinação de crianças menores de 7 anos e o pré-natal das gestantes.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina informou que muitos beneficiários chegam a agendar o atendimento, no entanto, acabam não comparecendo nas datas marcadas. O cenário tem gerado preocupação, justamente porque os índices de acompanhamento seguem abaixo do esperado.

A coordenadora Elizabeth Sousa orientou que as famílias não deixem o procedimento para os últimos dias do prazo. Segundo ela, a tendência é de aumento no movimento das unidades perto do encerramento do período, o que pode provocar filas e demora no atendimento.

A FMS também reforçou que o não cumprimento das exigências previstas pelo programa pode trazer consequências para os beneficiários. Dependendo da situação, as famílias podem receber advertências e até mesmo enfrentar suspensão ou bloqueio do Bolsa Família.

Créditos: Divulgação/gov.br

Prazo final preocupa autoridades de saúde

A recomendação das equipes de saúde é para que os beneficiários procurem o quanto antes a UBS mais próxima de casa. Para realizar o atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais, o cartão do Bolsa Família e também a caderneta de vacinação das crianças.

Além de garantir a continuidade do benefício, o acompanhamento de saúde é visto como uma medida importante de prevenção e cuidado básico. Justamente por isso, a Fundação Municipal de Saúde reforça que o comparecimento dentro do prazo pode contribuir diretamente para a qualidade de vida das famílias atendidas em Teresina.