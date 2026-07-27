Motoristas que desejam ampliar as categorias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passaram a contar com um procedimento mais simples em 2026. A solicitação inicial pode ser feita pelo aplicativo CNH do Brasil. A medida reduz etapas presenciais e facilita o acompanhamento do processo.

A mudança integra normas atualizadas para emissão e alteração da habilitação. Além da digitalização do pedido, novas regras também foram estabelecidas para quem pretende conduzir veículos de categorias superiores. O objetivo é tornar o procedimento mais ágil para os candidatos.

Como iniciar o pedido pelo celular

Quem deseja acrescentar a categoria A, destinada a motocicletas, ou a categoria B, voltada para automóveis, pode iniciar a solicitação diretamente pelo aplicativo. Todo o processo começa na área destinada ao condutor. Depois disso, basta seguir as instruções disponíveis na plataforma.

Na tela inicial, o usuário deve acessar a opção de serviços da CNH e selecionar a alternativa de alteração de categoria. Em seguida, é necessário escolher a categoria desejada e confirmar a solicitação. O sistema disponibiliza a licença de aprendizagem para download.

Após essa etapa, o candidato poderá acessar a área destinada ao curso prático. O aplicativo permite escolher entre um instrutor autônomo ou um Centro de Formação de Condutores. Também é possível filtrar a busca conforme estado, município e bairro.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Novas regras para categorias C, D e E

As alterações também alcançam quem pretende obter as categorias C, D ou E, destinadas à condução de veículos maiores. As novas diretrizes foram estabelecidas por normas do Contran e da Senatran. Entre as mudanças está a redução da carga horária mínima das aulas práticas.

Antes, o curso exigia pelo menos 20 horas de direção prática. Com a atualização, o mínimo passou para 10 horas-aula. A intenção é diminuir custos e acelerar o processo de formação dos futuros condutores profissionais.

Mesmo com a redução da carga horária, algumas exigências permanecem obrigatórias. O candidato continua precisando realizar os exames previstos, incluindo o toxicológico quando aplicável. Depois do curso prático, ainda será necessário ser aprovado na prova de direção para que a nova categoria seja emitida.