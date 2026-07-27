Quem utiliza a bicicleta como meio de transporte ou lazer costuma ter dúvidas sobre os limites de velocidade permitidos no Brasil. Apesar da preocupação ser comum, a legislação federal não estabelece uma velocidade máxima para bicicletas convencionais. Ainda assim, os ciclistas precisam seguir normas gerais de circulação.

Na prática, o Código de Trânsito Brasileiro determina que os condutores devem agir com prudência e respeitar as condições da via. Isso significa adaptar a velocidade ao fluxo de veículos, pedestres e demais usuários. O objetivo é reduzir riscos e garantir uma convivência segura.

Bicicletas comuns e elétricas possuem regras diferentes

As bicicletas tradicionais não possuem uma velocidade máxima prevista em lei federal. Em ruas e avenidas, porém, o ciclista deve observar a sinalização existente e circular de forma compatível com o trânsito. Já em ciclovias e ciclofaixas, recomenda-se velocidade moderada, normalmente próxima de 20 km/h.

No caso das bicicletas elétricas, existem critérios específicos para sua classificação. Elas precisam ter pedal assistido, motor com potência de até 1.000 watts e velocidade máxima de fabricação de 32 km/h. Modelos que utilizam acelerador deixam de ser considerados bicicletas elétricas pela regulamentação.

Veículos com acelerador podem ser enquadrados como equipamentos autopropelidos, desde que respeitem limites de largura, distância entre eixos e velocidade. Se ultrapassarem essas especificações, passam a ser classificados como ciclomotores. Essa diferença altera diretamente as exigências para circulação.

Créditos: Divulgação INSS

Quando é necessário emplacamento e habilitação

Os equipamentos autopropelidos, como alguns patinetes e bicicletas com acelerador, podem circular em ciclovias e calçadas conforme as regras municipais. Nas calçadas, a velocidade não deve ultrapassar 6 km/h. Já em vias urbanas, a circulação é permitida apenas onde o limite regulamentado seja de até 40 km/h.

Os ciclomotores seguem regras mais rigorosas. Esses veículos precisam de placa, licenciamento e habilitação na categoria A ou autorização específica para condução. Além disso, não podem trafegar em ciclovias, calçadas ou vias expressas.