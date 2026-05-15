Atravessando um dos piores momentos de sua crise financeira, o Corinthians corre o risco de perder cinco jogadores importantes na próxima janela. Alguns dos atletas desejam sair para viver novos desafios na carreira, enquanto outros podem ter a venda acelerada para fazer caixa e reduzir os custos da folha salarial.

Hugo Souza e Yuri Alberto, por exemplo, querem aproveitar a janela de transferências do meio do ano para se transferir para a Europa. Informações dão conta de que ambos possuem acordos com a diretoria alvinegra para serem negociados caso cheguem boas propostas nos próximos meses.

Outra peça fundamental do plantel que pode seguir o caminho do Velho Continente é Breno Bidon. Bastante cobiçado pelo mercado europeu, o jovem da base corintiana pode render boas cifras. O mesmo se aplica ao caso de André, que apresentou uma evolução anteriormente, mas tem oscilado no recorte mais recente da jornada.

Créditos: Instagram/Breno Bidon

Por último, quem também pode pegar o caminho de saída do Alvinegro Paulista é Matheuzinho. O lateral-direito continua na mira do Zenit, da Rússia, que deve voltar para tentar levá-lo embora após a Copa do Mundo. Em janeiro, os russos fizeram uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 43 milhões) por ele.

Corinthians atingiu ponto alto da crise financeira

Convivendo com problemas de dinheiro há anos, o Timão atingiu o ponto mais alto de sua crise financeira. Segundo o jornalista Fábio Lázaro, do Uol Esporte, as medidas orçamentárias não se limitam apenas aos jogadores e seus contratos. Elas valem para o clube de uma forma geral.

Os ajustes financeiros podem ser ampliados para as estruturas operacionais, como setores de análise de mercado, scout responsável por mapear talentos e até mesmo o núcleo de saúde e performance. Embora sejam áreas que não entrem em campo e decidam jogo, são fundamentais e influenciam o que acontece no gramado.