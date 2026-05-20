O Nubank divulgou um aviso importante para seus clientes. Em meio às mais variadas tentativas de golpes para fisgar os usuários que têm sido praticadas, a instituição financeira fez um alerta em relação às falsas ligações e deu orientações de como agir em uma situação dessa natureza.

Uma das tentativas de golpe mais comuns hoje em dia é a da Falsa Central, que consiste em alguém se passando por atendente de banco. Em geral, o golpista alega o contato dizendo que encontrou uma movimentação suspeita na conta da pessoa.

A intenção é clara: gerar preocupação para, assim, conseguir acelerar as decisões da potencial vítima e coletar suas informações pessoais. A partir deste momento, se torna possível fazer movimentações financeiras na conta do cliente.

Por essa razão, o Nubank avisa que quando a ligação é realmente da empresa, a Chamada Verificada é identificada na tela inicial do aplicativo. Após atender a ligação, basta abrir o app e procurar pela mensagem de confirmação, com a identidade do banco digital, data e horário da chamada, além do número do protocolo.

Créditos: Divulgação/Nubank

Se a chamada não for iniciada pelo usuário, o banco alerta para o procedimento comum usado por golpistas na tentativa de enganar as pessoas. Trata-se do passo a passo citado anteriormente. Caso o padrão se concretize, a instituição recomenda o encerramento da ligação e o contato com os canais oficiais.

Confira o alerta feito pelo Nubank aos seus clientes:

“Fique em alerta se a pessoa:

Ligar ou enviar mensagem via SMS ou Whatsapp dizendo ser do banco, mas a chamada não foi iniciada por você;

Pedir para instalar apps como AnyDesk ou TeamViewer;

Solicitar senhas, tokens ou códigos do app/SMS;

Disser que você precisa fazer um Pix ou bloquear/emitir um novo cartão;

Nesses casos, desligue a ligação, respire um pouco e fale conosco pelos canais oficiais do Nubank”.