Em breve, o Círculo Polar Ártico ganhará um estádio. Com conclusão prevista para o ano que vem e investimento milionário, a Arctic Arena será erguida acima da linha que delimita o início da região polar do norte e atravessa os territórios de Canadá, Estados Unidos (Alasca), Dinamarca (Groenlândia), Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia.

A construção da arena é de responsabilidade do Bodo/Glimt, sensação da Liga dos Campeões da atual temporada. O clube norueguês iniciou as obras em outubro de 2025 e prevê a conclusão em 2027. O projeto conta com orçamento de 90 milhões de euros, o que na cotação atual corresponde a R$ 526 milhões.

O estádio, que terá capacidade para 10 mil torcedores, promete ser um dos mais inovadores do norte da Europa. As imagens do projeto mostram como a estrutura alinhará estética moderna e respeito ambiental. Com uma arquitetura responsável, será uma das mais ecológicas de todo o planeta.

Créditos: Bodo/Glimt

Para se ter uma ideia, a construção contará com uma mistura pioneira de madeira e alumínio reciclado. Quanto ao investimento, trata-se de um dos mais significativos já realizados pela agremiação. Sem dúvidas, marca o início de um novo capítulo na história centenária do time criado em 1916.

Bodo/Glimt fez história na Liga dos Campeões

Nesta temporada europeia, que caminha para o fim, o Bodo/Glimt não só se apresentou para os torcedores do mundo todo, como também caiu nas graças. O time norueguês fez uma campanha excelente na Liga dos Campeões e chegou até as oitavas de final.

Como se tratou da estreia do clube na principal competição do continente, logo foi sua primeira vez nessa fase da disputa. Os noruegueses até flertaram com as quartas, ganhando o jogo de ida do Sporting. Mas acabaram sendo goleados na volta e, consequentemente, foram eliminados pelos portugueses.