Após a passagem da grande tempestade, o governo de Portugal irá recompensar a população pela limpeza de terrenos. O Estado pagará até 1500 euros por hectare, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 8,75 mil, visando a limpeza em zonas afetadas pelo fenômeno neste ano.

O objetivo é, principalmente, reduzir os riscos de incêndio e de propagação de pragas que podem ser originados na sujeira deixada pela tempestade Kristin. Segundo a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o financiamento foi simplificado para que os 22 municípios afetados pelas tempestades o recebam o mais rápido possível.

Ao todo, serão repassados 40 milhões de euros. A cidade que mais será contemplada pelas cifras é Leiria, com uma doação superior a 13 milhões de euros. Na sequência, as mais contempladas serão Alcobaça, Ourém, Marinha Grande, Sertã e Proença-a-Nova.

Créditos: Tunafish/X

Os donos dos terrenos afetados não precisam apresentar faturas ou comprovantes de despesa das limpezas. De acordo com a ministra, “basta fazerem evidência de que limparam o território. Basta uma fotografia”. Os danos podem ser comunicados à página do Fundo Ambiental ou diretamente à câmara municipal.

Portugal foi atingido por tempestade

O país europeu foi fortemente afetado pelas chuvas e ventos causados pela tempestade Kristin. As chuvas intensas e as rajadas de vento, que chegaram a 150 km/h, provocaram quedas de árvores, inundações e deslizamentos de terra.

Cerca de 850 mil imóveis ficaram sem fornecimento de energia. Várias prefeituras decidiram fechar as escolas. Além dos danos materiais, o fenômeno deixou pelo menos cinco mortos. Não por acaso, o governo português se referiu à tempestade como um “fenômeno climático extremo, que causou danos significativos em várias partes do território”.

Para se ter uma ideia, a tempestade chegou a Espanha e, embora não tenha provocado o mesmo estrago, causou fortes nevascas em Madri e inundações no sul do país, forçando a evacuação de moradores.