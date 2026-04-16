A Samsung anunciou uma atualização significativa para os usuários de seus smartphones, que agora poderão realizar pagamentos via Pix diretamente na Samsung Wallet. Essa nova funcionalidade elimina a necessidade de abrir aplicativos bancários ou escanear QR Codes, tornando o processo de pagamento mais ágil e conveniente.

A integração do Pix por aproximação será implementada gradativamente entre os dias 17 e 22 de abril. Com a nova funcionalidade, os usuários poderão efetuar pagamentos ao aproximar o smartphone da maquininha de cartão, semelhante ao que já é feito com cartões de crédito e débito.

Para utilizar esse recurso, é necessário que o usuário vincule uma conta bancária ao aplicativo Samsung Wallet. O processo envolve informar o CPF, selecionar o banco e autorizar a conexão no aplicativo da instituição financeira.

Após a configuração inicial, os pagamentos podem ser realizados de forma simples. O usuário deve abrir a Samsung Wallet, selecionar a conta Pix vinculada e aproximar o celular da maquininha. A confirmação do pagamento é feita através de biometria ou PIN, garantindo a segurança das transações.

Outras Funcionalidades Da Samsung Wallet

Além do Pix por aproximação, a Samsung Wallet oferece outras opções de pagamento, como a leitura de QR Codes pela câmera do celular e a funcionalidade de Pix copia e cola. Esses métodos adicionais proporcionam flexibilidade aos usuários, permitindo que escolham a forma de pagamento que melhor se adapta à situação.

Todos os pagamentos exigem autenticação, como impressão digital ou senha, assegurando a proteção das informações financeiras. Para celebrar o lançamento do Pix na Samsung Wallet, a empresa também lançou uma promoção.

Os usuários que realizarem pagamentos via Pix pela carteira digital entre 22 de abril e 2 de maio de 2026 receberão cupons de desconto. Esses cupons podem ser utilizados para adquirir produtos como uma bateria portátil de 20.000 mAh e os Galaxy Buds Core a preços promocionais.