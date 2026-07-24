O Bahia oficializou a saída definitiva do zagueiro Dodô, de 20 anos, para o futebol dos Emirados Árabes. O defensor encerra sua trajetória na base do Esquadrão e segue rumo ao Al Ain para buscar novos desafios na carreira profissional.

O clube Baiano optou por liberar o atleta sem custos de transferência. Mas garantiu 30% dos direitos econômicos visando lucros futuros com o defensor.

Estatísticas e trajetória no Esquadrão: Bahia

O atleta perdeu espaço durante o seu último ano de formação nas categorias de base da equipe de Salvador. Em 2026, ele acumulou apenas 13 partidas pelo time sub-20, sendo a maioria delas atuando pelas reservas no Baianão estadual.

O defensor também participou de apenas quatro jogos do Brasileirão da categoria e somou sete atuações no torneio estadual. Desde 2024 na equipe, o jovem vivenciou sua temporada mais ativa no ano passado, quando entrou em campo 24 atuações.

Conexões internacionais e negociações recentes

A agremiação árabe mantém um relacionamento comercial com o Tricolor, consolidado desde a temporada de 2025. No ano anterior, o time de Salvador negociou a venda de Mateo Sanabria para os estrangeiros por 5 milhões de euros.

Este mercado de transferências também movimentou outros nomes do futebol brasileiro, como Marcos Maia. O zagueiro de 20 anos, que integrava a formação do Athletico Paranaense, também foi contratado pela mesma instituição dos Emirados recentemente.

Dodô busca agora sua afirmação definitiva longe do Brasil, após ter realizado apenas uma partida no time profissional. O jogador entra em campo pelo novo desafio a partir de agosto, quando o contrato internacional passa a ter validade oficial.