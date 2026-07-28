O Real Madrid garantiu a chegada do atacante Yan Diomandé, de 19 anos, após fechar um acordo definitivo com o RB Leipzig. O jogador marfinense, um dos grandes destaques da Copa do Mundo, se torna uma das contratações mais impactantes desta janela de transferências europeia.
Antes de o clube merengue concretizar a operação, o Barcelona monitorou a situação do jovem atleta. E chegou a buscar informações detalhadas sobre a viabilidade do negócio. Contudo, os catalães decidiram recuar ao se depararem com exigências financeiras consideradas inalcançáveis pelo mercado atual.
O impasse financeiro enfrentado pelo Barcelona
Segundo o jornal Mundo Deportivo. Dirigentes do time catalão tentaram utilizar o bom relacionamento com o RB Leipzig para consultar as condições da transferência. O clube alemão, entretanto, avaliou o atacante em cifra superior a 100 milhões de euros.
Valor distante do orçamento planejado pela equipe de Hansi Flick. Diante da resposta definitiva dos alemães, o Barcelona optou por encerrar as conversas e redirecionou seu foco para outras opções.
O clube preferiu investir em Anthony Gordon. Isso acaba atendendo a um pedido direto do técnico para reforçar o sistema ofensivo do elenco nesta temporada competitiva.
A investida decisiva do Real Madrid
Após superar o interesse de gigantes como o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain. E clubes da Premier League, o Real Madrid apresentou a oferta vencedora. O acerto entre as agremiações está confirmado.
E o jovem marfinense viajará à capital espanhola para assinar um vínculo longo até junho de 2031. Apesar de os detalhes oficiais não terem sido revelados, estimativas de mercado sugerem que a operação pode ultrapassar 120 milhões de euros.
O montante supera a oferta inicial de 90 milhões de euros. Isso acaba consolidando a transferência como uma das mais caras e importantes registradas na história do Futebol na Espanha. Yan Diomandé desembarca no novo time com números expressivos acumulados na Bundesliga.
Onde anotou 13 gols e serviu 10 assistências em 36 partidas oficiais. A expectativa do clube é que ele assuma protagonismo imediato, reforçando o setor ofensivo em competições nacionais. E internacionais após a conclusão oficial dos trâmites legais da contratação nesta semana.
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