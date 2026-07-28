Os rivais Atlético-MG e Cruzeiro seguem movimentando o noticiário do mercado da bola. O time alvinegro mira as contratações de dois jogadores de peso, que estão no futebol turco. Enquanto isso, a equipe celeste ainda sonha com atleta que encaminhou acerto com o Corinthians.

Os alvos do Galo são o volante Fred e o meia-atacante Anderson Talisca, ambos do Fenerbahçe, da Turquia. Seriam duas movimentações que elevariam a qualidade do elenco comandado pelo argentino Eduardo Domínguez. Pensando nisso, a diretoria mantém contato constante com os representantes dos atletas.

A situação menos complicada é a de Fred, que está em fim de vínculo e, em breve, poderá assinar um pré-contrato. Ou seja, não custaria nada aos cofres atleticanos. Já Talisca renovou compromisso recentemente e exigiria um investimento considerável por parte do clube. Ainda assim, o Atletico acompanha de perto seus passos.

Enquanto isso, a Raposa retomou contato com o estafe de Wesley após a confirmação da lesão de Gabriel Pec. Fora dos planos do Al-Nassr, da Arábia Saudita, o atacante será emprestado. Como até o momento não houve acerto com nenhuma equipe, a diretoria cruzeirense voltou a considerar a possibilidade de tê-lo no plantel.

Créditos: Instagram/Wesley

Cruzeiro pode dar chapéu no Corinthians

Um detalhe importante envolvendo Wesley é que ele esteve muito perto de fechar com o Cabuloso nas últimas semanas. Acontece que o Corinthians, clube que o formou, apareceu na jogada e mudou tudo. Torcedor alvinegro, o jogador aceitou até mesmo reduzir o salário para voltar a atuar na Neo Química na sequência da temporada.

No entanto, o Timão está impedido de registrar novos atletas por conta de três transfer bans aplicados pela Fifa. Por isso, o negócio não se concretizou e só dará certo caso a cúpula do Parque São Jorge consiga pagar as dívidas a tempo.

Em meio a essa questão, a Raposa ressurge no cenário e pode acabar aplicando o famoso “chapéu” no rival paulista ao contratar o atleta.