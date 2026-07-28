Nesta terça-feira (28), a Itália anunciou o retorno de Roberto Mancini. O técnico de 61 anos de idade, que já esteve na mira do Botafogo, volta ao comando da Squadra Azzurra para iniciar o trabalho do ciclo da Copa do Mundo de 2030 e resgatar a força da tetracampeã mundial.

Mancini retorna ao cargo pouco mais de três anos depois de deixá-lo. O treinador esteve à frente do time entre 2018 e 2023. Embora tenha conquistado o título da Eurocopa de 2020 e dado esperanças ao torcedor italiano, não conseguiu levar o país europeu à Copa de 2022.

O experiente técnico tem pela frente não só a missão de colocar os italianos no Mundial depois de três ciclos fora da competição, como também de recuperar o futebol a nível nacional. A Itália atravessa a maior crise de sua história, que envolve questões econômicas e futebolísticas.

O último trabalho de Mancini foi no Al-Sadd, do Catar, onde conquistou a liga nacional. Antes de ser procurado, a Federação Italiana foi atrás de nomes como Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e, por último, Andrea Pirlo – o veto ao ex-meio-campista, aliás, gerou uma crise interna e resultou na demissão de Paolo Maldini e Leonardo de seus cargos diretivos.

Créditos: Instagram/Federação Italiana

Roberto Mancini pediu R$ 3 milhões por mês ao Botafogo

Conforme destacado anteriormente, Mancini esteve na mira do Fogão. Em 2025, o clube carioca procurou o técnico italiano e o tinha como favorito para assumir o cargo. Contudo, a alta pedida do profissional fez a diretoria alvinegra dar um passo atrás em relação à sua contratação.

O treinador queria 6 milhões de euros líquidos por temporada (cerca de R$ 36,2 milhões). Na prática, ele ganharia um salário mensal de R$ 3 milhões, quantia que o faria ser o técnico mais bem pago do futebol brasileiro ao lado de Abel Ferreira do Palmeiras.