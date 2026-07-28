Os pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem avançando nesta quarta-feira, 29 de julho. Nesta etapa do calendário, recebem os segurados que ganham até um salário mínimo e possuem cartão de benefício com final 3, sem considerar o dígito verificador após o traço.

Calendário avança para novo grupo

O cronograma de julho começou no dia 27 e foi organizado conforme o número final do benefício. A divisão das datas permite que aposentados, pensionistas e demais segurados recebam os valores de forma escalonada ao longo do período de pagamentos.

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos seguem até 7 de agosto. Depois do pagamento aos beneficiários de final 3, o calendário continuará atendendo os finais 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 nas datas já estabelecidas pelo INSS.

Já os segurados que recebem acima do piso nacional terão os créditos liberados em um cronograma diferente. Nesse caso, os pagamentos começam em 3 de agosto e reúnem dois finais de benefício por dia, seguindo a programação oficial do instituto.

Número do benefício define a data

A data de pagamento é determinada pelo número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Esse último número aparece depois do traço e não deve ser utilizado na consulta do calendário divulgado pelo INSS.

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo iniciam o calendário pelo final 1. Para aqueles com renda superior ao piso, a ordem começa pelos cartões terminados em 1 e 6, avançando diariamente até contemplar todos os grupos previstos.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Consulta pode ser feita pela internet

Essa forma de organização é utilizada em todos os meses para distribuir os depósitos. O sistema evita concentração de pagamentos em um único dia e facilita o atendimento aos milhões de segurados em todo o país.

Quem deseja verificar o valor do benefício ou confirmar a data do depósito pode utilizar o aplicativo Meu INSS. O serviço também está disponível pelo portal oficial do instituto e permite acessar diversas informações relacionadas ao benefício.