Na semana passada, os fãs de Vozinha receberam a notícia de que o goleiro assinou contrato com o Colo-Colo, do Chile. Mas a ida do jogador de 40 anos de idade para o gigante chileno envolve um detalhe não tão legal assim para quem começou a acompanhá-lo de perto na Copa do Mundo.

Por conta das regras do campeonato nacional, o arqueiro não poderá usar o apelido que o consagrou na camisa. Conforme determina o texto oficial das Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile), o que deve ser estampado nas costas do atleta é o sobrenome paterno ou materno.

Mais precisamente, o sobrenome paterno ou materno deve ser estampado na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Caso haja dois jogadores com o mesmo sobrenome no time, a inicial do primeiro ou do segundo sobrenome deve ser adicionada para distingui-los.

Não são permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes. Por essa razão, Vozinha terá de usar seu sobrenome formal de registro civil ”Dias” ou “Évora Dias” nas partidas de torneios locais. O apelido só poderia ser usado se o clube entrar com uma solicitação junto à federação para conseguir uma “autorização ou exceção especial”.

Créditos: Instagram/Vozinha

Vozinha pode ser campeão em 2026

Já a notícia boa para os fãs do goleiro envolvendo sua ida para a equipe chilena é a possibilidade de ser campeão nacional ainda nesta temporada. O Cacique vive um bom momento na jornada e lidera o Campeonato Chileno com 12 pontos de vantagem para a Universidad Católica.

No cenário continental, porém, o time não tem compromissos a cumprir, tendo em vista que terminou a edição anterior da liga na oitava posição e, assim ficou fora das zonas de classificação para a Copa Libertadores e para a Copa Sul-Americana.