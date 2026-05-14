Uma nova ponte-túnel avaliada em R$ 260 bilhões promete mudar a mobilidade urbana da capital da Argentina. A expectativa das autoridades locais é reduzir congestionamentos e acelerar o deslocamento em uma das regiões mais movimentadas da cidade.

O projeto faz parte de uma intervenção urbana iniciada em Buenos Aires. Batizada de “Anillo La Pampa”, a obra reúne um túnel rodoviário e uma ponte anel voltada para pedestres e ciclistas, conectando áreas importantes da cidade e ampliando o acesso à Avenida Costanera Norte e ao Aeroparque Jorge Newbery.

Estrutura busca eliminar gargalos históricos

A principal proposta da obra é acabar com os problemas causados pelos cruzamentos em nível da linha de trem Belgrano Norte. Atualmente, milhares de motoristas enfrentam atrasos por conta das cancelas ferroviárias, situação que tornou a região um dos pontos mais críticos do trânsito.

Segundo o planejamento divulgado pelas autoridades locais, a nova ligação permitirá acesso direto entre a Avenida Figueroa Alcorta, a Rua La Pampa e a Costanera Norte. O trecho total de intervenção chega a 540 metros, incluindo novas rampas e acessos para melhorar a circulação de veículos.

O túnel foi projetado para permitir a passagem contínua de carros e transportes públicos por baixo da linha férrea. Com isso, o fluxo deixará de depender das interrupções causadas pela passagem dos trens, algo que hoje afeta moradores, trabalhadores e turistas.

Paralelamente, a ponte anel terá foco em segurança e mobilidade sustentável. A estrutura servirá para travessias de pedestres e ciclistas sobre as vias expressas e os trilhos, além de conectar os parques do Bajo Belgrano à região da Costanera.

Governo aposta em redução do tempo de viagem

Entre os principais benefícios esperados está a diminuição do tempo de deslocamento entre bairros da zona norte e a região costeira. A previsão oficial indica que o trajeto poderá ser feito em metade do tempo após a entrega completa da obra.

Além da mobilidade urbana, o governo de Buenos Aires considera o projeto estratégico para setores ligados ao turismo e à logística. O acesso facilitado ao aeroporto, aos clubes e aos restaurantes da Costanera Norte é visto como fundamental para reduzir os impactos do trânsito intenso nos horários de pico.

Os responsáveis pelo projeto afirmam ainda que os materiais utilizados possuem alta durabilidade para diminuir custos futuros de manutenção. Segundo a administração local, o investimento bilionário também deverá gerar retorno indireto por meio da economia de combustível e do aumento da produtividade.

Cidade brasileira também investe em mobilidade

Enquanto Buenos Aires aposta na construção do Anillo La Pampa, a cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, também prepara intervenções viárias. O município recebeu autorização para investir R$ 140 milhões em um viaduto e em uma ponte estaiada em áreas de forte circulação de veículos.

Créditos: Divulgação/Prefeitura de Pouso Alegre

Segundo o prefeito José Dimas da Fonseca, as obras devem começar no primeiro semestre de 2027, podendo até ser antecipadas dependendo do andamento da licitação. A expectativa é que os trabalhos durem cerca de dois anos em uma região onde passam entre 14 mil e 16 mil veículos diariamente.

A Prefeitura informou que já existe um planejamento para reduzir impactos no trânsito durante as construções. Após a conclusão das intervenções, a expectativa é melhorar a segurança de motoristas e pedestres, além de facilitar a circulação de caminhões, transporte escolar e produtores rurais diariamente.