Ronaldinho Gaúcho abriu o coração ao recordar os tempos de Seleção Brasileira e revelou qual ex-companheiro mais deixa saudade até hoje. O craque relembrou momentos marcantes da campanha do pentacampeonato mundial e destacou justamente a convivência diária que tinha com um dos jogadores mais queridos daquele elenco.

Durante entrevista concedida a Denílson, o ex-camisa 10 contou que sente falta do goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras que era chamado carinhosamente de “Marcão”. Segundo Ronaldinho, o antigo arqueiro sempre estava envolvido em brincadeiras e costumava sentar ao seu lado nos períodos de concentração da Seleção Brasileira.

O ex-jogador afirmou que o ambiente vivido naquela época era muito especial e comparou o grupo campeão do mundo a uma verdadeira família. Além disso, comentou que os reencontros com os antigos companheiros costumam despertar emoções fortes até hoje.

Ronaldinho relembra convivência com Marcos

Ronaldinho destacou que Marcos era um dos atletas mais divertidos do elenco campeão da Copa do Mundo de 2002. De acordo com o astro, a amizade criada dentro da Seleção permanece viva mesmo após tantos anos, justamente por causa da intensidade daqueles momentos.

O ex-meia também relembrou um encontro recente com Ronaldo e afirmou que ficou emocionado ao perceber que o antigo companheiro ainda se emociona ao falar sobre o título mundial. Segundo Ronaldinho, o tamanho da conquista mexe com todos os jogadores daquela geração.

Ainda durante a conversa com Denílson, o eterno camisa 10 revelou que precisou até esconder as lágrimas enquanto falava sobre a Copa do Mundo. Para ele, conquistar o torneio representou o maior sonho realizado em toda a carreira dentro do futebol.

Ronaldinho afirmou que ser campeão do mundo pela Seleção Brasileira é o melhor sentimento que um jogador pode viver. No entanto, ele também ressaltou que muitos atletas têm apenas uma oportunidade de disputar uma Copa e, justamente por isso, precisam aproveitar cada chance.

Recado para a atual geração da Seleção

Ao falar sobre o atual momento da Seleção Brasileira, Ronaldinho deixou uma mensagem direta para os jogadores que podem disputar o próximo Mundial. O ex-jogador pediu dedicação máxima e afirmou que vestir a camisa do Brasil exige entrega total dentro de campo.

Segundo o campeão mundial, o título da Copa muda a vida de qualquer atleta para sempre. Ele afirmou que, depois dessa conquista, o jogador passa o restante da vida sendo reconhecido como campeão do mundo, algo que considera impossível de explicar em palavras.

Além das lembranças sobre o penta, Ronaldinho também comentou um dos assuntos mais debatidos do futebol brasileiro atualmente. O ex-craque foi perguntado sobre a possibilidade de Neymar disputar a próxima Copa do Mundo e deixou clara sua opinião sobre o tema.

Sem ficar em cima do muro, Ronaldinho concordou com Denílson e afirmou que levaria Neymar para o Mundial. O ex-camisa 10 ressaltou que, em sua visão, o atacante do Santos ainda é o melhor entre todos os jogadores brasileiros disponíveis atualmente.

Crédito: Reprodução/Instagram (@marcosgoleiro)

Apoio declarado para Neymar na Copa

Ronaldinho afirmou que o único cenário que impediria Neymar de disputar a Copa seria um problema físico. Segundo ele, estando saudável, não existe motivo para deixar o atacante fora da lista da Seleção Brasileira para o torneio.

O ex-jogador também comentou que o assunto costuma aparecer em praticamente todas as conversas sobre futebol, especialmente em ano de Copa do Mundo. De acordo com Ronaldinho, muitas pessoas perguntam sua opinião sobre Neymar e ele sempre mantém o mesmo posicionamento.

O apoio de Ronaldinho ao camisa 10 do Santos acontece justamente às vésperas da divulgação da lista do técnico Carlo Ancelotti. A convocação definitiva da Seleção Brasileira está prevista para ser anunciada no dia 18 de maio, aumentando ainda mais a expectativa dos torcedores.

Mesmo falando sobre o presente da Seleção, Ronaldinho deixou claro que as memórias da campanha de 2002 seguem muito vivas. Entre tantos craques daquele grupo histórico, porém, foi justamente Marcos quem acabou sendo apontado como o antigo companheiro de quem ele mais sente saudade.