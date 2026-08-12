O Barcelona subiu sua oferta para contratar o meio-campista Rodri, jogador do Manchester City, com um investimento de 60 milhões de euros. A equipe catalã busca reforçar seu elenco e entende que o valor de R$ 357,2 milhões pode ser o caminho para o acerto.

No futebol brasileiro, o Internacional garantiu a chegada do atacante sueco Niclas Eliasson para a sequência da temporada. O atleta vem do AEK Atenas, da Grécia, por um vínculo de empréstimo de um ano que custou 300 mil euros aos cofres do clube gaúcho.

Negociações de Rodri no Barcelona

A diretoria inglesa do Manchester City projeta 80 milhões de euros. Equivalentes a R$ 476,20 milhões, como o valor ideal para concretizar a venda. Os dirigentes espanhóis buscam um meio-termo, confiando na vontade do atleta de 30 anos em mudar de clube.

O plano do Barça inclui um contrato com duração de quatro anos. Isso acaba visando adequar o alto salário do jogador às exigências do Fair Play Financeiro de LaLiga. Rodri possui vínculo vigente até junho de 2027 com a equipe inglesa, mas o interesse espanhol tem crescido significativamente.

Reforço do Internacional

Niclas Eliasson, aos 30 anos, chega ao Colorado após cinco temporadas defendendo o AEK Atenas no futebol europeu. A opção de compra do atacante ficou fixada em 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 17 milhões, caso o clube gaúcho deseje manter o jogador permanentemente.

O atleta é um canhoto de velocidade que atua preferencialmente pelo lado direito, embora também consiga jogar pela esquerda do campo. Sua vinda ao Brasil ocorre para suprir carências no setor ofensivo, que perdeu Kayky por lesão.

O jogador deve desembarcar nos próximos dias para realizar exames médicos. A contratação marca a primeira experiência de Eliasson no futebol brasileiro, aproveitando também sua dupla nacionalidade. O sueco construiu trajetória vitoriosa na Grécia, acumulando títulos importantes antes de aceitar o desafio de atuar pelo Internacional neste momento da carreira.