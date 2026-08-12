O Detran-MS publicou um aviso para proprietários de mais de 200 veículos que permanecem apreendidos em pátios do estado. Os bens estão retidos há mais de 30 dias. A convocação alcança automóveis, motocicletas e caminhonetes.

Prazo para retirar os veículos

A relação foi divulgada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (11). A partir da publicação, os responsáveis têm 10 dias corridos para regularizar as pendências. Depois desse período, os veículos poderão ser encaminhados para leilão.

Os veículos estão distribuídos por 24 municípios e incluem modelos de diferentes anos. Em Campo Grande, aparecem nomes como Volkswagen Brasília, Ford Corcel, Ford Pampa e Honda Civic. Também há Renault Clio, Ford Ka, Volkswagen Gol e motocicletas de variadas cilindradas.

A lista ainda reúne veículos localizados em cidades como Três Lagoas, Dourados, Paranaíba, Bonito e Coxim. Também aparecem municípios das regiões Sul, Leste, Norte, Pantanal e Oeste. Em alguns casos, o documento identifica proprietários e instituições financeiras relacionadas aos veículos.

Créditos: Lidiana Cuiabano/Detran-MT

O que acontece se o prazo terminar

Quem não resolver a situação dentro do período estabelecido poderá perder o direito de retirar o veículo do pátio. Conforme as regras do Código de Trânsito Brasileiro, os bens podem ser destinados a diferentes modalidades de leilão. A classificação depende das condições de cada unidade.

Os veículos que estiverem em condições de circulação podem ser vendidos com possibilidade de regularização documental. Outros serão classificados como sucata aproveitável, destinada a empresas credenciadas para desmontagem. Já os considerados inservíveis seguem para reciclagem ou siderurgia.

A realização do leilão não elimina necessariamente todos os débitos vinculados ao proprietário. Caso o valor obtido com a venda não cubra multas, impostos e despesas de permanência no pátio, a diferença poderá continuar sendo cobrada. Por isso, a regularização dentro do prazo é fundamental.