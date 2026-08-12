Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto começam no dia 18 de 2026. O benefício terá valor mínimo de R$ 600 por família, mas pode ficar maior conforme a composição do grupo. Os depósitos seguem até 31 de agosto.

Calendário começa pelo NIS final 1

O primeiro pagamento será destinado aos beneficiários cujo Número de Identificação Social termina em 1. O depósito está previsto para 18 de agosto. Depois, os demais grupos recebem de acordo com o último dígito do NIS.

Quem tem NIS final 2 recebe em 19 de agosto, enquanto o final 3 será contemplado no dia 20. O pagamento para o final 4 acontece em 21 de agosto. Já o grupo com final 5 recebe em 24 de agosto.

Na sequência, os beneficiários com NIS final 6 terão o dinheiro liberado em 25 de agosto. Os finais 7, 8 e 9 recebem nos dias 26, 27 e 28, respectivamente. O cronograma termina em 31 de agosto, com o NIS final 0.

Benefício pode superar os R$ 600

O valor mínimo é garantido às famílias que permanecem dentro das regras do programa e com cadastro regular. Além desse piso, existem parcelas adicionais conforme a situação dos integrantes. Crianças de até seis anos garantem R$ 150 por pessoa.

Também há adicional de R$ 50 para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos. Esses valores podem ser acumulados quando diferentes integrantes atendem aos critérios. Por isso, algumas famílias recebem acima do piso mensal.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Áreas de emergência podem ter antecipação

Moradores de municípios oficialmente reconhecidos em situação de emergência ou calamidade podem receber o Bolsa Família antes da data prevista pelo NIS. A liberação antecipada depende de autorização oficial. Apenas a ocorrência de enchentes, secas ou outros problemas não garante a medida.

Para consultar o pagamento, os beneficiários podem utilizar os aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. As plataformas mostram a data e o valor disponível, além de eventuais avisos sobre o cadastro. O benefício também pode ser movimentado digitalmente ou sacado em canais autorizados.