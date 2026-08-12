Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto começam no dia 18 de 2026. O benefício terá valor mínimo de R$ 600 por família, mas pode ficar maior conforme a composição do grupo. Os depósitos seguem até 31 de agosto.
Calendário começa pelo NIS final 1
O primeiro pagamento será destinado aos beneficiários cujo Número de Identificação Social termina em 1. O depósito está previsto para 18 de agosto. Depois, os demais grupos recebem de acordo com o último dígito do NIS.
Quem tem NIS final 2 recebe em 19 de agosto, enquanto o final 3 será contemplado no dia 20. O pagamento para o final 4 acontece em 21 de agosto. Já o grupo com final 5 recebe em 24 de agosto.
Na sequência, os beneficiários com NIS final 6 terão o dinheiro liberado em 25 de agosto. Os finais 7, 8 e 9 recebem nos dias 26, 27 e 28, respectivamente. O cronograma termina em 31 de agosto, com o NIS final 0.
Benefício pode superar os R$ 600
O valor mínimo é garantido às famílias que permanecem dentro das regras do programa e com cadastro regular. Além desse piso, existem parcelas adicionais conforme a situação dos integrantes. Crianças de até seis anos garantem R$ 150 por pessoa.
Também há adicional de R$ 50 para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos. Esses valores podem ser acumulados quando diferentes integrantes atendem aos critérios. Por isso, algumas famílias recebem acima do piso mensal.
Áreas de emergência podem ter antecipação
Moradores de municípios oficialmente reconhecidos em situação de emergência ou calamidade podem receber o Bolsa Família antes da data prevista pelo NIS. A liberação antecipada depende de autorização oficial. Apenas a ocorrência de enchentes, secas ou outros problemas não garante a medida.
Para consultar o pagamento, os beneficiários podem utilizar os aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. As plataformas mostram a data e o valor disponível, além de eventuais avisos sobre o cadastro. O benefício também pode ser movimentado digitalmente ou sacado em canais autorizados.
Deixe um comentário