Neymar e Memphis Depay construíram uma relação de amizade quando passaram a atuar ao mesmo tempo nos gramados brasileiros. Diante das diversas interações entre os astros, surgiu entre os fãs o desejo de vê-los juntos no mesmo time. Algo que seria possível agora que o atacante está livre no mercado da bola após deixar o Corinthians.

Apesar da proximidade entre os jogadores, não existe possibilidade concreta e muito menos uma negociação real nesse sentido. Por mais que o brasileiro quisesse contar com o holandês ao seu lado na Vila Belmiro, essa é uma movimentação bem difícil de acontecer devido ao atual momento financeiro do Santos.

O Peixe atravessa uma fase financeira complicada, marcada por atraso de salários do elenco e outros compromissos. Além disso, o clube enfrenta um transfer ban aplicado pela Fifa e está impedido de registrar novos atletas até quitar uma dívida existente com o Monaco, da França, pela contratação do volante Jean Lucas.

Pelo menos por enquanto, o futuro de Memphis segue indefinido. O agora ex-camisa 10 do Corinthians recebeu sondagens de equipes brasileiras recentemente e não descarta continuar no país. Também foram apresentados projetos de agremiações estrangeiras, como do “mundo árabe”, mas nenhuma encantou o jogador.

Créditos: Instagram/Memphis Depay

Neymar e Memphis Depay são “parças”

Os dois jogadores já deram algumas demonstrações públicas de sua boa relação. Como na vez em que o holandês usou o vestiário da Vila Belmiro e o capitão santista o autorizou a utilizar o espaço em tom descontraído. O episódio repercutiu nas redes sociais.

Mais recentemente, Neymar fez uma live com seu filho, Davi Lucca, abrindo cartas de Pokemón e Memphis comentou: “Vou levar alguns pacotes vintage lacrados para São Paulo. Vamos abrir juntos”. Quando se enfrentaram, ambos também interagiram entre si em campo.

Mas, para a tristeza dos fãs da dupla, uma reunião não será possível. Aliás, o próprio futuro de Ney com a camisa santista é uma dúvida, uma vez que ele pode optar por respirar novos ares após o fim do contrato, que se dará em dezembro.