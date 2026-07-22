Kerolin, atacante da Seleção Brasileira e ex-Manchester City, teve sua contratação oficializada pelo Barcelona recentemente. O acordo verbal entre as partes foi selado, e os clubes iniciaram o trâmite final de documentação burocrática.

A atleta deve desembarcar na Espanha até o fim desta semana, assim que o clube Inglês liberar a viagem. O contrato firmado entre a jogadora de 26 anos e a equipe catalã terá duração de quatro temporadas completas.

Recordes quebrados no mercado da bola

O valor da transferência foi fixado em 1,5 milhão de euros, montante que estabelece novos marcos financeiros esportivos. Esta operação representa a maior venda da história do Manchester City e a maior compra realizada pelo Barcelona.

O negócio supera a transferência de Amanda Gutierres ao Boston Legacy, avaliada em 1,1 milhão de dólares em outubro. O futebol feminino mundial vive um momento de valorização intensa nos valores de mercado.

Kerolin vive o auge de sua trajetória profissional ao conquistar números expressivos em sua recente temporada na liga norte-americana. Isso vai sendo nome frequente nas listas da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2027.

Barcelona Masculino

Enquanto o time feminino celebra a contratação, o Barcelona trabalha nos bastidores para definir o futuro de João Cancelo.

As negociações com o Al Hilal seguem em curso e dependem apenas de ajustes fiscais antes da assinatura final. Na Sardenha, o jogador português de 32 anos permanece à espera de uma definição sobre o negócio. O Barcelona estreia oficialmente na LaLiga contra o Elche, no dia 23 de agosto, às 20h30.