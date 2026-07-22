O Governo Federal autorizou a liberação de R$ 547 milhões para ressarcir beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos considerados indevidos. Os recursos serão destinados ao reembolso de valores cobrados por entidades associativas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

O crédito será utilizado para devolver quantias descontadas de forma irregular de aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. A execução dos pagamentos ficará sob responsabilidade do próprio INSS. Os recursos fazem parte do orçamento da seguridade social.

Verba será destinada ao ressarcimento

Segundo o ato publicado pelo Governo, os valores reforçarão o programa Previdência Social: Promoção, Garantia de Direitos e Cidadania. O objetivo é garantir que os beneficiários afetados possam recuperar os descontos realizados sem autorização ou de maneira irregular. A iniciativa busca atender os casos identificados pelo instituto.

O montante foi liberado por meio de um crédito extraordinário, mecanismo previsto na Constituição Federal. Esse instrumento permite a abertura de recursos para despesas consideradas urgentes e imprevisíveis. Dessa forma, o repasse pode ser autorizado antes da conclusão da análise pelo Congresso Nacional.

A utilização desse tipo de crédito é aplicada em situações excepcionais que exigem resposta rápida da administração pública. Após a publicação da medida, os recursos ficam disponíveis para a finalidade estabelecida. No caso atual, a prioridade é o ressarcimento dos segurados prejudicados.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Medida ainda será analisada pelo Congresso

A autorização foi formalizada por meio da Medida Provisória nº 1.378, que produz efeitos imediatos. Apesar disso, o texto ainda precisa ser apreciado pelo Congresso Nacional. Deputados e senadores deverão decidir posteriormente sobre sua conversão definitiva em lei.

Com a liberação dos recursos, o INSS ficará encarregado da operacionalização do programa de devolução dos valores. O crédito extraordinário permitirá que os pagamentos sejam realizados conforme as regras estabelecidas pela medida. A iniciativa atende beneficiários que tiveram descontos associativos efetuados de forma indevida em seus benefícios previdenciários.