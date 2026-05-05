Barcelona se movimenta no mercado e avalia a contratação de um lateral brasileiro que, ao que tudo indica, não deve estar na próxima Copa do Mundo, justamente em meio a mudanças no setor. O clube catalão busca reforçar a posição e já iniciou contatos, enquanto observa alternativas diante de dificuldades em negociações consideradas prioritárias.

O nome analisado é o de Caio Henrique, que atua pelo Monaco, da França, e vinha sendo bem avaliado internamente por Carlo Ancelotti em listas recentes. No entanto, a tendência atual indica que outros nomes devem ganhar espaço na convocação, como Alex Sandro e Douglas Santos.

Barcelona muda estratégia no mercado

A diretoria do FC Barcelona realizou uma consulta recente a intermediários do jogador, que é agenciado por Giuliano Bertolucci, visando a próxima janela de transferências. O movimento mostra justamente uma tentativa de antecipação no mercado, mesmo sem negociações avançadas até o momento.

O AS Monaco não descarta negociar o atleta, mas estipulou um valor inicial de cerca de 15 milhões de euros para abrir conversas formais. Esse cenário, no entanto, ainda depende de avanços por parte do clube espanhol, que mantém cautela antes de qualquer proposta oficial.

Quem conduz as tratativas no lado catalão é Deco, responsável pelo planejamento esportivo e pelas negociações de reforços. Ele avalia diferentes perfis para a lateral, buscando um jogador com características específicas que se encaixem no modelo desejado pela comissão técnica.

Concorrência e alternativas no radar

Antes de olhar para o brasileiro, a prioridade do Barcelona era Marc Cucurella, atualmente no Chelsea, mas a pedida elevada dificultou o avanço. Justamente por isso, o clube passou a considerar alternativas mais viáveis financeiramente e com perfil semelhante.

Outro nome bem avaliado internamente é Alejandro Grimaldo, que atua pelo Bayer Leverkusen e também aparece como opção. Ainda assim, a diretoria mantém o radar aberto e segue analisando diferentes cenários para reforçar o elenco.

A ideia do clube é encontrar um lateral com características próximas às de João Cancelo, que pode retornar ao Al-Hilal após o período atual. Esse perfil ofensivo e versátil é justamente o que o Barcelona considera ideal para o setor.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Recuperação e momento recente

O brasileiro passou recentemente por um período de recuperação física após sofrer uma lesão muscular na coxa no dia 6 de março. A contusão aconteceu pouco antes da Data Fifa em que a seleção brasileira enfrentaria França e Croácia, o que impactou sua sequência.

Mesmo assim, o jogador soma cinco partidas pela seleção e vinha sendo presença constante nas listas comandadas por Carlo Ancelotti. No entanto, o cenário atual indica mudanças na disputa por vaga, o que pode afastá-lo da próxima Copa do Mundo.

Recentemente, ele voltou a atuar na vitória sobre o Metz, entrando nos minutos finais da partida. Até mesmo nesse curto tempo, conseguiu dar assistência para o gol decisivo marcado por Ansu Fati nos acréscimos.

Diante desse contexto, o interesse do Barcelona surge como uma oportunidade importante na carreira do jogador, que busca retomar espaço em alto nível. Ao mesmo tempo, a indefinição sobre a Copa do Mundo reforça justamente o momento de transição vivido pelo lateral brasileiro.