O Barcelona está perto de acertar a venda de uma das maiores promessas recentes de suas categorias de base. Apontado como possível sucessor de Lionel Messi, o atacante Ansu Fati tem tudo para ser negociado em definitivo com o Monaco, da França.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, a agremiação francesa irá exercer a opção de compra do jogador de 23 anos de idade. Para isso, pagará 11 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 63,7 milhões.

As tratativas estão avançadas e o martelo deve ser batido em breve. Após deixar o Camp Nou como uma espécie de decepção, tendo em vista toda expectativa depositada em seu potencial, o jovem atleta finalmente se encontrou em campo vestindo a camisa do Monaco.

Créditos: Instagram/Ansu Fati

Em 28 partidas disputadas na atual temporada, ele balançou as redes adversárias em onze oportunidades. Alternando entre titularidade e reserva muitas vezes, tornou-se uma peça importante do elenco. Devido a sua pouca idade, ainda tem muito o que viver no futebol e, quem sabe, chegar próximo de sua máxima evolução.

Ansu Fati era considerado o “novo Messi”

Depois de surgir como um prodígio nas categorias de base do Sevilla, o atacante virou alvo de uma disputa entre os gigantes Real Madrid e Barcelona. Nessa queda de braço, o time catalão acabou levando a melhor e ficando com a jovem promessa.

O bom desempenho continuou sendo mostrado em La Masia. Naturalmente, aquele talento todo com a bola nos pés rendeu comparações com Lionel Messi, que foi formado nas cateras do Barça e se transformou em um dos maiores de todos os tempos.

Fati estreou no profissional com apenas 16 anos e marcou seu primeiro gol menos de uma semana depois. Rapidamente, virou a grande esperança de continuidade do legado do maior jogador da história do clube blaugrana.

Acontece que isso ficou longe de acontecer. Os constantes problemas físicos e o desempenho abaixo do esperado foi esfriando as expectativas até ele deixar de fazer parte dos planos do presente e do futuro da instituição.