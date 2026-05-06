Enquanto Robinho viveu sua passagem pelo Manchester City, a história da família de Neymar com um “Manchester” começou muito antes e de forma bem diferente. No entanto, os caminhos distintos ajudam a explicar como dois momentos curiosos do futebol acabam se cruzando de maneira inesperada.

Manchester ‘pouco conhecido’

Em 1994, quem foi anunciado por um clube chamado Manchester foi Neymar, o pai, em uma situação que até hoje chama atenção. No entanto, não se tratava do Manchester United nem do City, mas sim de uma equipe de Juiz de Fora que surgiu naquele mesmo ano.

O clube mineiro nasceu da fusão entre Tupi, Tupynambás e Sport, tentando ganhar força no cenário nacional. No entanto, a expectativa criada em torno de Neymar, pai, acabou sendo maior do que o resultado dentro de campo.

Na época, ele foi tratado como destaque pela imprensa local, sendo chamado de “Neimar” e apontado como peça importante. No entanto, a passagem foi curta, durando apenas duas semanas, com quatro jogos disputados e nenhum gol marcado.

A história ainda guarda uma curiosidade especial, já que Neymar Jr, com apenas dois anos, apareceu em uma foto ao lado do time naquele período. No entanto, tanto o jogador quanto o próprio clube tiveram trajetórias rápidas e encerradas logo depois.

O investimento do City por Robinho

Anos depois, em um cenário completamente diferente, Robinho chegava ao Manchester City com enorme expectativa e cifras impressionantes. No entanto, ele foi tratado como a maior contratação da história do futebol inglês naquele momento.

O valor pago ao Real Madrid foi de 32,5 milhões de libras, equivalente a R$ 88 milhões. No entanto, o investimento total do clube inglês chegou a 45,65 milhões de libras com salários incluídos.

Durante sua passagem, Robinho atuou em 53 partidas da Liga Inglesa e marcou 16 gols. No entanto, os números ficaram abaixo do esperado para alguém com tanto destaque no futebol mundial.

A situação ficou ainda mais delicada quando o técnico Roberto Mancini decidiu deixá-lo na reserva. No entanto, isso reforçou a percepção de que o rendimento não acompanhou o investimento feito.

Histórias que se cruzam

Curiosamente, duas décadas depois daquela breve passagem do pai de Neymar, os grandes clubes ingleses passaram a demonstrar interesse em Neymar Jr. No entanto, esse movimento reforça o contraste entre as histórias vividas pela família.

Mesmo com o interesse de Manchester United e Manchester City ao longo dos anos, o único “Manchester” ligado diretamente à família Neymar foi o de Juiz de Fora. No entanto, essa ligação acabou virando uma curiosidade histórica.

Por outro lado, a passagem de Robinho pelo City mostra como grandes investimentos nem sempre garantem sucesso imediato. No entanto, o desfecho acabou sendo mais discreto do que se imaginava.

No fim, as duas histórias ilustram caminhos bem diferentes envolvendo nomes importantes do futebol brasileiro. No entanto, seja pelo investimento milionário ou pela breve existência de um clube, ambos os casos seguem sendo lembrados.