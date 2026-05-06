A trajetória de uma das irmãs de Michael Jackson chama atenção justamente por mostrar que, mesmo sem herdar a fortuna do artista, ela conseguiu construir um patrimônio de 180 milhões de dólares ao longo dos anos. Ainda assim, o valor acumulado impressiona e reforça a força de sua carreira independente.

É importante destacar que Janet Jackson não recebeu qualquer parte da herança deixada pelo irmão após sua morte em 2009. No entanto, isso não impediu que ela alcançasse esse patrimônio milionário até 2026, fruto direto de seus próprios projetos.

Carreira consolidada e números impressionantes

Ao longo das décadas, Janet construiu uma discografia sólida, com 16 álbuns lançados desde sua estreia em 1982. Até mesmo os números mostram sua relevância, já que suas vendas totais giram em torno de 100 milhões de cópias, consolidando seu espaço na indústria musical.

Alguns trabalhos se destacam de forma especial, como “Control”, que alcançou cinco vezes o status de platina, e “Rhythm Nation”, que chegou a seis certificações. No entanto, não foi apenas nos estúdios que a artista brilhou, mas também nos palcos ao redor do mundo.

Suas turnês começaram ainda em 1990, justamente com a era de “Rhythm Nation”, e rapidamente se tornaram um sucesso de público. Ao longo dos anos, essas apresentações geraram mais de 250 milhões de dólares em bilheteria, mostrando o tamanho de sua base de fãs.

Projetos recentes e novos caminhos

Mesmo após décadas de carreira, Janet segue ativa e envolvida em novos projetos, o que ajuda a explicar seu patrimônio elevado. Em 2019, por exemplo, ela realizou a residência “Metamorphosis” em Las Vegas, com 18 apresentações que arrecadaram quase 13 milhões de dólares.

O espetáculo coincidiu com os 30 anos de “Rhythm Nation” e antecedeu sua entrada no Rock and Roll Hall of Fame, reforçando sua importância histórica. No entanto, a artista não parou por aí e continuou investindo em shows e turnês mais recentes.

Entre 2023 e 2024, ela embarcou na turnê “Together Again”, além de iniciar uma nova residência em Las Vegas em dezembro de 2024, que seguiu até 2025. Ainda assim, planos como o álbum “Black Diamond”, anunciado em 2020, acabaram adiados por conta da pandemia, embora ela tenha sinalizado interesse em lançá-lo no futuro.

Créditos: Reprodução/Youtube (Michael Jackson)

A família Jackson e o papel da matriarca

Enquanto Janet seguiu construindo sua própria trajetória, a divisão da herança de Michael seguiu outro caminho. Os bens do cantor foram destinados à sua mãe, Katherine Jackson, aos seus três filhos e também a instituições de caridade.

Katherine, que completou 96 anos na segunda-feira (4), leva uma vida discreta nos Estados Unidos e raramente aparece na mídia. No entanto, teve um papel fundamental após a morte do filho, especialmente na criação dos netos.

A família Jackson é numerosa, com dez filhos, incluindo La Toya Jackson, que recentemente compartilhou uma homenagem à mãe nas redes sociais. Com 69 anos, La Toya mantém presença ativa na internet, acumulando cerca de 1,5 milhão de seguidores.

Além disso, a matriarca ficou viúva em 2018, após a morte de Joe Jackson, que faleceu aos 89 anos vítima de câncer no pâncreas. Ainda assim, ela continua sendo uma figura central na família, mesmo longe dos holofotes.

Dessa forma, a história de Janet reforça que, mesmo sem participação na herança de Michael, foi possível construir uma fortuna significativa com base em talento e consistência. Até mesmo hoje, seu patrimônio de 180 milhões de dólares segue como prova de uma carreira independente e bem-sucedida.