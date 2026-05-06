Emprestado ao Santos até o fim da temporada, Gabigol continua com seus direitos econômicos ligados ao Cruzeiro. Os clubes paulista e mineiro são responsáveis pelo salário do atacante de 29 anos de idade, um dos mais elevados de todo o futebol brasileiro.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Peixe arca com R$ 1,25 milhão por mês, enquanto a Raposa banca R$ 2,2 milhões. Ou seja, o camisa 9 recebe nada menos que R$ 3,45 milhões por mês, somando o que é pago pelas duas agremiações.

Para o Alvinegro Praiano, é uma vantagem, tendo em vista que já desembolsou cifras maiores para manter nomes como Tiquinho Soares e Bilal Brahimi em seu elenco. Tiquinho custava R$ 1,5 milhão mensais e Brahimi representava R$ 1,3 milhão na folha salarial.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC.

Já para o time celeste o negócio não é tão vantajoso assim. Afinal, está pagando um atleta de R$ 2,2 milhões mensais que não faz parte do plantel. Uma verba para lá de significativa que poderia estar sendo usada para reforçar o grupo comandado por Artur Jorge.

Os números colocam Gabriel entre os cinco jogadores mais caros do país. O acordo de empréstimo firmado entre as partes não inclui opção de compra. Ou seja, após o término da temporada, ele precisará se apresentar na Toca da Raposa.

Gabigol voltou a se envolver em polêmica

Gabriel voltou a ser assunto no noticiário esportivo nas últimas horas. Após ser substituído no jogo contra o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana, ele não ficou no banco de reservas junto com os companheiros e foi direto para o vestiário.

Em entrevista coletiva, o técnico Cuca afirmou que não gostou da postura e que iria questioná-lo a respeito do ocorrido. Segundo o atacante, a ida direta para o vestiário se deu por conta de dores abdominais. O Peixe ficou no empate em 1 a 1 com o Recoleta, fora de casa.