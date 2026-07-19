O Bayern de Munique colocou um ponto final nas especulações envolvendo o futuro de Harry Kane. Grande nome do time alemão e um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, o atacante inglês tem atraído olhares de diversas equipes, dentre as quais o Barcelona e o Al-Hilal.

Mas, segundo o Gigante da Baviera, todas as menções que saíram no noticiário do mercado da bola até o momento são falsas. Em entrevista concedida ao 365Scores, o CEO do clube, Max Eberl desmentiu todas as informações e cravou que não passa pela cabeça do jogador uma transferência.

“São simplesmente falsas. Harry respeita seu contrato e permanece comprometido com o Bayern. Não há nenhuma intenção dele em sair”, disse Max Eberl, que também afirmou que não está nos planos da direção e da comissão técnica perder o camisa 9 na janela de verão.

Kane não é apenas um pilar do time atual, treinado por Vincent Kompany, mas também uma peça importante do futuro da agremiação bávara. Por isso, é pouquíssimo provável que que o Bayern faça qualquer movimento no sentido de negociá-lo, seja com o time que for.

Créditos: Instagram/Harry Kane

Al-Hilal estaria disposto a investir pesado em Kane

As notícias mais recentes dão conta de que o Hilal estaria disposto a investir pesado para tirar o britânico da Allianz Arena. Um dos maiores representantes do futebol saudita, o clube conta com o dinheiro do governo, que não costuma poupar esforços para fortalecer a liga nacional.

Vivendo o auge da carreira, o Furacão certamente se tornaria um dos jogadores mais bem pagos do mundo caso se transferisse para o país asiático. Mas, pelo visto, não faz parte dos planos dele nem dos do Bayern qualquer movimentação nesse sentido.

Artilheiro do futebol europeu na temporada passada, Kane é um dos candidatos a ganhar a Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista France Football.