Lamine Yamal desponta como o favorito mais claro para levar a Bola de Ouro. Conforme apurou a Kalshi FC, uma plataforma de odds de futebol. O jovem jogador catalão detém 54% de chances de conquistar o prêmio, superando concorrentes de peso na disputa.

Essa projeção indica uma mudança significativa no cenário dos principais atletas do futebol Mundial. Harry Kane surge em segundo lugar, com 30% de probabilidade, seguido por Leo Messi, que tem 14% das chances.

Kylian Mbappé aparece com 4% e Rodri fecha a lista com 2%, mostrando a força de Yamal. As contas para a Bola de Ouro sempre geram debates intensos entre torcedores e especialistas do esporte.

Yamal, o jovem em ascensão: Lamine Yamal

A ascensão de Lamine Yamal aos favoritos reflete seu desempenho impressionante na temporada recente. O jogador foi crucial para as conquistas do Barcelona na La Liga e na Supertaça de Espanha.

Apesar de não ter brilhado tanto no Mundial 2026, seu impacto nos torneios de clubes foi decisivo. A lesão que o afastou da reta final da temporada causou preocupação. Mas o impacto econômico não foi suficiente para abalar sua posição no mercado internacional.

O prêmio, que avalia a temporada de agosto de 2025 a julho de 2026, considera a regularidade e os títulos. Yamal se beneficia de sua juventude e do alto nível apresentado em momentos-chave.

Messi perde espaço na corrida

Lionel Messi se distancia da nona Bola de Ouro, após a votação inesperada que favoreceu seu rival. Especialmente após a derrota da Argentina na final do Campeonato do Mundo. A mudança para a MLS, Liga de menor competitividade nos Estados Unidos, é um fator desfavorável.

Ele marcou oito gols e fez quatro assistências no Mundial 2026, mas sem o título coletivo. O argentino disputou apenas 16 jogos pelo Inter Miami na temporada 2025/26. Com 13 gols e oito assistências, seu desempenho robusto ainda não bastou para evitar a derrota.

A idade avançada, aos 39 anos, também pesa contra, apesar de sua qualidade inegável. Messi ainda figura nas listas de muitos votantes, contudo com menor peso nas projeções.

Mbappé e Kane correm por fora

Kylian Mbappé surge como uma forte possibilidade para o Real Madrid, que o persegue há anos. Após marcar dez gols no Mundial 2026 e liderar a França até as semifinais. No Real Madrid, o atacante francês balançou as redes na temporada.

Isso termina sendo o artilheiro da La Liga e da Liga dos Campeões. No entanto, a falta de troféus com o clube espanhol pode diminuir suas chances de vitória. Harry Kane também se destaca com 61 gols pelo Bayern de Munique.

E a equipe conquistou os títulos da Bundesliga e da Taça da Alemanha na mesma temporada histórica. Para ele, uma vitória na Liga dos Campeões ou no Campeonato do Mundo faria toda a diferença na disputa.

A Bola de Ouro será entregue em Paris no próximo dia 26 de outubro.