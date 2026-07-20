O São Paulo encaminhou a saída temporária do volante Negrucci. O jogador será cedido ao Athletic, de Minas Gerais, em um acordo válido até o encerramento da temporada. O contrato não prevê cláusula de compra definitiva, mas inclui bonificações condicionadas ao desempenho e ao cumprimento de objetivos estabelecidos.

A documentação da transferência já passou por ajustes entre os clubes, e os últimos detalhes burocráticos estão sendo resolvidos. A expectativa é que a assinatura oficial do vínculo aconteça nos próximos dias, permitindo que o atleta se apresente ao novo clube.

A chegada de Negrucci ao Athletic teve influência direta do técnico Alex, que solicitou a contratação do meio-campista. O treinador conhece bem o jogador desde o período em que trabalhou nas categorias de base do São Paulo, entre 2021 e 2022, quando participou do processo de evolução do atleta.

Enquanto isso, o Palmeiras adotou uma postura firme em relação a uma de suas principais joias da base. O clube recusou três propostas pelo atacante Eduardo Conceição, conhecido como Edu, de apenas 16 anos.

De acordo com informações divulgadas pelo UOL, clubes europeus demonstraram interesse no jovem e apresentaram ofertas próximas de 15 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 87,3 milhões. As equipes responsáveis pelas investidas, porém, não foram reveladas.

A diretoria palmeirense considera que os valores oferecidos ainda estão abaixo da avaliação interna feita sobre o jogador. O clube acredita que Edu Conceição pode atingir uma valorização muito maior com o desenvolvimento nas categorias de base e uma futura integração ao time profissional comandado por Abel Ferreira.

A expectativa do Palmeiras é que o atacante possa protagonizar uma negociação semelhante às grandes vendas recentes do clube. Internamente, a projeção é que uma futura transferência possa alcançar cerca de 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 291 milhões, considerando valores fixos e bônus por metas.