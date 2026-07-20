Um dos candidatos a substituir Alisson no gol da Seleção Brasileira pode trocar a Inglaterra pela Itália nesta janela de transferências. Atualmente no Leeds United, o goleiro Lucas Perri, de 28 anos de idade, entrou na mira do Torino, que busca no mercado um jogador da posição.

O nome de Perri está entre os principais da agremiação de Turim para fortalecer a meta do elenco visando a próxima temporada. Conforme noticiou a Agência RTI Esporte, o clube quer um arqueiro com experiência internacional e potencial de crescimento, o que coloca o ex-Botafogo em destaque.

Além de Lucas, também são observados outros dois brasileiros: John, do Nottingham Forest, e Gabriel Brazão, do Santos. Para contratar Perri, o Leeds desembolsou 16 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 93,3 milhões. Ou seja, os ingleses não devem pedir menos que isso para liberá-lo agora.

Caso o Torino queira contratá-lo sem negociar diretamente com os britânicos, basta pagar a multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 233,2 milhões), o que é improvável, para não dizer impossível, de acontecer. O contrato firmado entre as partes é válido até junho de 2029.

Créditos: Instagram/Lucas Perri

Substituto de Alisson na Seleção Brasileira?

Um dos goleiros de destaque atuando no futebol europeu, Perri se coloca como candidato a ocupar a vaga de Alisson no ciclo da Copa do Mundo de 2030. Hoje com 33 anos de idade, o camisa 1 do Liverpool não tem presença garantida no próximo Mundial, o que abre espaço para novos nomes.

Mesmo que o arqueiro siga sendo convocado por Carlo Ancelotti, as outras duas vagas da posição estão em aberto. Ídolo dos Reds, o veterano foi titular da meta verde e amarela nos últimos três ciclos. Contudo, nunca convenceu uma boa parte da torcida brasileira, que o contesta, principalmente, em momentos decisivos.