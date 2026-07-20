O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou novas normas que regulamentam os quadriciclos e os veículos de uso exclusivo fora de estrada no Brasil. As medidas criam critérios para registro, identificação e requisitos de segurança. A expectativa é impulsionar um segmento que ainda operava com poucas definições legais.

As mudanças foram oficializadas por meio das Resoluções nº 1.022 e nº 1.023, publicadas entre o fim de junho e o início de julho de 2026. Os textos estabelecem parâmetros técnicos para fabricantes e proprietários. Além disso, definem em quais situações esses veículos poderão ser registrados e identificados.

Regras estabelecem critérios de segurança

A regulamentação classifica os quadriciclos em diferentes categorias conforme peso, velocidade e características construtivas. Também determina exigências específicas para homologação dos modelos fabricados no Brasil ou importados. O objetivo é padronizar o segmento e ampliar a segurança dos usuários.

No caso dos UTVs e ATVs, as normas exigem itens como tração adequada, capacidade para enfrentar terrenos inclinados e distância mínima do solo. Os veículos também deverão contar com equipamentos obrigatórios de segurança. Entre eles estão cintos para todos os ocupantes, proteção contra capotamento e sistemas de retenção.

Embora o registro e o emplacamento passem a ser permitidos, a circulação em vias públicas continua bastante limitada. As regras mantêm a proibição como princípio geral, permitindo exceções apenas quando houver autorização do órgão responsável pela via. Nessas situações, será necessário cumprir requisitos específicos de circulação.

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Mercado espera crescimento com regulamentação

Quando autorizados a trafegar, os veículos deverão estar cadastrados no Renavam e identificados por placas, respeitando as exceções previstas para alguns modelos. Os condutores precisarão possuir habilitação compatível. Também será obrigatório obedecer ao limite de velocidade de até 50 km/h e circular somente durante o dia.

Representantes do setor acreditam que a regulamentação abrirá espaço para novos investimentos e ampliará a oferta de modelos. A formalização também deve facilitar o acesso a seguros, financiamentos e consórcios.