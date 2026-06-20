O mundo do futebol elegeu um novo herói: o goleiro Vozinha, da Seleção de Cabo Verde, grande responsável por segurar o empate de 0x0 diante da Espanha na Copa do Mundo. A exibição do arqueiro chamou atenção dos torcedores e teve quem se perguntou se o jogador caberia por aqui. Tanto é, que ele foi sugerido no Cruzeiro.

A jornalista Julia Guimarães, do Grupo Globo, sugeriu um reforço inusitado para o Cruzeiro. Em publicação nas redes sociais, a repórter brincou ao pedir que o clube mineiro contrate o goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde.

A sugestão tem uma justificativa. Aos 40 anos, o arqueiro, que defende o Chaves, de Portugal, chamou a atenção ao realizar importantes defesas na estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo.

A publicação de Julia foi feita durante o primeiro tempo da partida entre Cabo Verde e Espanha, válida pela primeira rodada do Grupo H. O confronto foi disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

alô, @Cruzeiro

pode contratar o vozinha!! — Julia Guimarães (@juliacgc) June 15, 2026

Atuais goleiros do Cruzeiro

Atualmente, o titular da meta celeste é Otávio, de 20 anos, revelado nas categorias de base do clube. O jovem assumiu a posição após a lesão de Cássio, de 39 anos, que está afastado desde março devido a um problema ligamentar no joelho esquerdo. Outra opção à disposição do técnico Artur Jorge é o goleiro Matheus Cunha, de 25 anos.

Cruzeiro fecha com outro arqueiro

O Cruzeiro anunciou na última sexta-feira (12), a assinatura do primeiro contrato profissional do goleiro Diogo Minelli. Aos 17 anos, o jovem atleta firmou vínculo com o clube até maio de 2029.

Revelado nas categorias de base da Raposa, Diogo Minelli acumula passagens pelas equipes Sub-13, Sub-15 e Sub-17 e atualmente faz parte do elenco Sub-20.

📰Na última sexta-feira (12), o Cruzeiro anunciou que realizou assinatura do primeiro contrato profissional do goleiro Diogo Minelli, até maio de 2029. Ele era titular da equipe sub-17 e teve toda sua formação na base celeste. E mesmo com 17 anos, ele também já integra o sub-20… pic.twitter.com/tQp6IwjrS7 — @CRUZOEIRO (@cruzoeiro) June 15, 2026

Na temporada de 2026, o goleiro disputou dez partidas pelo Sub-17 e também entrou em campo uma vez pelo Sub-20. Ao longo do ano, participou de competições como o Campeonato Brasileiro Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17 e os Campeonatos Estaduais das categorias Sub-17 e Sub-20.

Em 2025, o arqueiro integrou o elenco celeste que conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a campanha, o Cruzeiro alcançou o bicampeonato da tradicional competição de base.

A assinatura de contratos profissionais com jovens talentos faz parte da estratégia do Cruzeiro de fortalecer a integração entre as categorias de base e a equipe principal.

Entre os exemplos mais recentes está o lateral-esquerdo Kaiki, que entrou no radar do futebol europeu e chegou a figurar na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.