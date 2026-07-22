Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de julho seguem o calendário oficial definido pelo Governo Federal. Nesta quinta-feira (23), é a vez dos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 4 receberem o valor do benefício. Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal de forma escalonada.

O cronograma de pagamentos começou em 20 de julho e continuará até o dia 31, sempre considerando o último dígito do NIS. Esse sistema organiza a liberação dos recursos ao longo dos últimos dias úteis do mês. O calendário é utilizado em todos os meses, salvo exceções previstas pelo programa.

Como movimentar o benefício

Os valores podem ser acessados diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. A plataforma permite realizar pagamentos, transferências bancárias e compras utilizando o saldo disponível, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Dessa forma, muitos beneficiários conseguem utilizar o dinheiro de forma totalmente digital.

Quem preferir sacar o benefício também encontra diferentes opções. Os valores podem ser retirados nas agências da Caixa, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e caixas eletrônicos. Clientes com biometria cadastrada ainda podem fazer o saque em terminais de autoatendimento sem apresentar o cartão físico.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Valor do Bolsa Família e critérios

O programa garante o pagamento mínimo de R$ 600 por família. Além disso, cada integrante gera um benefício de R$ 142, sendo que, quando a soma fica abaixo do piso, o Benefício Complementar é concedido para assegurar o valor mínimo previsto nas regras do programa.

Também existem adicionais destinados a grupos específicos. Famílias recebem R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 para cada gestante, bebê de até seis meses e criança ou adolescente entre sete e 18 anos incompletos. Esses valores são acumulados conforme a composição familiar.