Beneficiários do Bolsa Família podem acessar cursos profissionalizantes, apoio para conseguir emprego e oportunidades para abrir o próprio negócio por meio de uma iniciativa criada pelo Governo Federal.

A ação é voltada para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico e atende pessoas entre 16 e 65 anos com os dados atualizados no sistema. O objetivo é ampliar as possibilidades de geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.

O Programa Acredita no Primeiro Passo reúne ações voltadas à qualificação profissional, empreendedorismo e acesso ao crédito. Entre os serviços disponíveis estão cursos de capacitação, orientação para quem busca emprego e apoio para quem deseja iniciar ou expandir um negócio.

Os participantes também podem solicitar microcrédito com juros reduzidos e acompanhamento especializado. A iniciativa dá atenção especial a públicos que costumam enfrentar mais dificuldades no acesso ao trabalho e ao crédito.

Mulheres, jovens, pessoas com deficiência, comunidades negras e populações tradicionais, como quilombolas e ribeirinhos, estão entre os grupos priorizados. A proposta é ampliar o acesso a oportunidades de renda para essas populações.

Parcerias ampliam alcance das ações

Instituições financeiras e empresas privadas já participam das ações do programa. Banco do Nordeste e Banco da Amazônia iniciaram os atendimentos aos participantes, enquanto Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal se preparam para integrar a iniciativa.

Empresas como Coca-Cola, McDonald’s e Carrefour também colaboram com a oferta de vagas de emprego e apoio a pequenos negócios. Durante 2024, foram firmadas 44 parcerias com governos estaduais, prefeituras, igrejas e organizações sociais.

A expectativa é ampliar esse número até o final do ano para aumentar o alcance dos atendimentos. Segundo o Governo Federal, participantes da iniciativa já conseguiram aumentar a renda familiar, com alguns chegando a triplicar os ganhos anteriores.