Um pequeno município localizado na região central do Rio Grande do Sul, destaca-se como a melhor cidade em saúde e bem-estar do Brasil, segundo o Índice de Progresso Social (IPS).

Com menos de 2 mil habitantes, a cidade se posiciona com a menor população da Quarta Colônia de imigração italiana. Apesar de seu tamanho reduzido, o município é conhecido por suas belezas naturais, incluindo mais de 30 cachoeiras, como a Cascata Cara do Índio e a Queda-Livre.

Avaliação do Índice de Progresso Social

O Índice de Progresso Social avalia a qualidade de vida em municípios brasileiros, considerando 57 quesitos divididos em 15 categorias. Ivorá obteve uma pontuação de 78,3 na categoria Saúde e Bem-estar, colocando-a em destaque no ranking.

No total, o município ocupa a posição 3.051 entre as 5.570 cidades analisadas, demonstrando um desempenho significativo em comparação com outras localidades. No ranking geral de saúde e bem-estar, Ivorá se destaca em relação a outras cidades.

A cidade com o pior desempenho foi Japorã, no Mato Grosso do Sul, com uma pontuação de 25,75. Entre as capitais, Florianópolis lidera com 71,48 pontos, seguida por Brasília e Belo Horizonte. Essa comparação evidencia a superioridade de Ivorá em saúde e bem-estar, especialmente considerando sua população reduzida.

Fatores considerados para a avaliação

Para calcular o componente de Saúde e Bem-estar do IPS, diversos fatores são levados em conta. Entre eles estão o consumo de alimentos ultraprocessados, a expectativa de vida, a mortalidade entre 15 e 50 anos, as mortes por doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade e os índices de suicídio.

As informações utilizadas para o cálculo do IPS provêm de bases públicas, como DataSUS, IBGE, Inep, MapBiomas, Anatel, Cadastro Único e Conselho Nacional de Justiça. A metodologia do IPS foi criada pelo professor Michael Porter, da Harvard Business School, em colaboração com o MIT.