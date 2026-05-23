Recentemente, o Governo brasileiro anunciou um aumento significativo em um dos benefícios sociais, como parte das ações para mitigar os impactos da crise internacional nos preços dos combustíveis.

Essa medida é voltada para apoiar as famílias mais vulneráveis, garantindo que elas tenham acesso a recursos essenciais em um momento de alta nos preços de insumos energéticos. O reajuste, que terá um custo total de R$ 300 milhões, foi formalizado em uma portaria publicada no Diário Oficial da União.

Aumento nos benefícios

O aumento foi implementado em 22 estados, onde os valores dos vouchers foram ajustados para refletir a alta dos preços. O Gás do Povo, que fornece um voucher para a compra de botijões de 13 kg, é um dos principais focos dessa atualização.

As famílias que se enquadram no programa Bolsa Família e têm renda per capita de até meio salário mínimo são as beneficiárias diretas dessa ação, que visa melhorar suas condições de vida.

A decisão de reajustar os valores dos benefícios está diretamente relacionada à crise provocada pela guerra no Irã, que impactou os preços globais de combustíveis. O governo busca, com essa medida, aliviar a carga financeira sobre as famílias que enfrentam dificuldades devido ao aumento dos custos de vida.

Os novos valores dos vouchers variam conforme o estado, refletindo as diferentes realidades econômicas locais. Por exemplo, em Roraima, o valor do voucher chega a R$ 135,70, enquanto em outros estados, como Alagoas e Espírito Santo, os valores são mais baixos, com R$ 97,77 e R$ 94,78, respectivamente.

Essa variação é importante para garantir que o benefício atenda às necessidades específicas de cada região. Para viabilizar esse aumento no benefício, o Governo precisou ampliar o orçamento do programa, o que resultou em um impacto significativo de R$ 300 milhões.