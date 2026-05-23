Em 2026, a possibilidade de aposentadoria aos 55 anos pelo INSS ainda está disponível, mas se restringe a grupos específicos de trabalhadores que se enquadram em regras especiais da Previdência Social.

Após a Reforma da Previdência, a idade mínima para a aposentadoria aumentou para muitos segurados, mas algumas exceções permitem a aposentadoria antecipada em situações particulares.

A aposentadoria aos 55 anos é válida para trabalhadores que atuam em atividades especiais de alto risco, pessoas com deficiência e segurados que adquiriram o direito antes da reforma de 2019. Para esses grupos, as regras gerais de idade mínima não se aplicam.

Os trabalhadores em profissões de alto risco, como mineiros subterrâneos e profissionais expostos a agentes nocivos, podem se aposentar com apenas 15 anos de contribuição, desde que cumpram os requisitos necessários.

Profissões de alto risco

A aposentadoria especial permite que trabalhadores em situações de risco se aposentem mais cedo devido à exposição contínua a condições prejudiciais. Para esses profissionais, a idade mínima pode ser reduzida a 55 anos.

Documentos como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) são obrigatórios para comprovar a situação de trabalho. Pessoas com deficiência também têm acesso a regras diferenciadas para aposentadoria.

Mulheres podem se aposentar aos 55 anos, enquanto homens devem atingir 60 anos. É necessário comprovar a deficiência e o tempo mínimo de contribuição, e o INSS realiza perícias médicas e avaliações sociais para validar os pedidos.

A Reforma da Previdência alterou as regras para a maioria dos trabalhadores. Atualmente, mulheres precisam ter 62 anos e homens 65 anos para se aposentar. Existem regras de transição que permitem aposentadorias com pontuação e idade progressiva, onde mulheres podem se aposentar com 59 anos e 6 meses e homens com 64 anos e 6 meses.

Trabalhadores que completaram os requisitos antes da reforma ainda podem se beneficiar das regras anteriores. Isso se aplica a segurados próximos da aposentadoria em 2019 e aqueles com longo tempo de contribuição.