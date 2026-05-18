A Prefeitura de uma cidade em Santa Catarina, lançou o Programa Promove, que tem como objetivo apoiar beneficiários do Bolsa Família na transição para o mercado de trabalho. A iniciativa, aprovada em fevereiro, oferece um auxílio temporário de R$ 300 para aqueles que deixarem o Bolsa Família após conseguir um emprego formal.

O programa pretende atender até mil pessoas que residam e trabalhem em Criciúma por um período de seis meses. Para participar, os interessados devem estar cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) e comprovar sua participação em programas de qualificação profissional ou políticas públicas de inclusão produtiva reconhecidas pelo município.

Acompanhamento da Secretaria de Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social de Criciúma será responsável por acompanhar os participantes do Programa Promove. Essa secretaria vai verificar os critérios de elegibilidade e monitorar a trajetória socioeconômica dos beneficiários. Além disso, será criado um Plano Individual de Transição para cada participante, com o intuito de facilitar sua inserção no mercado de trabalho.

Atualmente, o programa ainda não está em fase de execução e não há uma data definida para o início das atividades. A secretária de Assistência Social, Dudi Sônego, destacou que a implementação do programa será feita de forma cuidadosa para garantir sua eficácia.

Perspectivas de saída do Bolsa Família

O prefeito de Criciúma, Vagner Espíndola, considera o Programa Promove uma “porta de saída” do Bolsa Família. Ele enfatizou a importância de mostrar às famílias que existem perspectivas através do trabalho.

Assim que o repasse do Governo Federal for encerrado, a Prefeitura se compromete a fornecer o auxílio de R$ 300 por até seis meses para ajudar na transição. Embora a carteira assinada não seja um critério de exclusão para o Bolsa Família, o programa é destinado a famílias cuja renda per capita seja de até R$ 218 por mês.

A expectativa é que, ao ingressar no mercado de trabalho, as 4,5 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família em Criciúma superem esse limite de renda, resultando em sua exclusão automática do programa.