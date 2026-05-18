Uma nova megafábrica da China no território brasileiro funcionará todos os dias, criará diversos empregos e movimentará a economia local. Trata-se do empreendimento da Build Your Dreams (BYD), líder mundial na produção de carros elétricos, em Camaçari, na Bahia.

Conforme divulgou a empresa chinesa, o complexo industrial passará a funcionar 24 horas por dia a partir de julho. Visando essa etapa da operação, o quadro de funcionários será ampliado e 1.654 vagas de emprego abertas – as novas contratações contemplarão a implantação do terceiro turno da produção.

O objetivo da gigante é ampliar a capacidade produtiva e, com isso, acelerar a entrega de veículos para todo o país. O processo seletivo prioriza profissionais de Camaçari, Salvador, Mata de São João e Dias D’Ávila. Os cargos disponíveis são:

Condutor interno;

Inspetor de qualidade;

Motorista carreteiro;

Operador logístico;

Operador de equipamentos;

Técnico em elétrica;

Técnico em mecânica;

Operador de produção.

Créditos: Divulgação/BYD

Processo seletivo da BYD

As vagas de trabalho serão disponibilizadas por meio do Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador (CIAT) de Camaçari, bem como pela plataforma digital de oportunidades da empresa, através da Gupy.

De acordo com a montadora, não há exigência de idade mínima específica para concorrer às vagas, sendo necessário apenas que os candidatos atendam aos requisitos de cada função. A BYD destaca, ainda, que não cobra nenhum valor para participar do processo seletivo, muito menos envia cartas de convocação aos candidatos.

Os modelos de carro montados no município baiano atualmente são Dolphin Mini, King e Song Pro. Em 2026, a expectativa é de que a unidade passe a produzir também o híbrido Song Pro Plus. As carcaças dos veículos chegam da Ásia através do Porto de Salvador e seguem para Camaçari, onde são finalizadas com a instalação de motores, faróis, pneus e demais componentes.