Beneficiários do Bolsa Família agora podem acessar outro benefício que garante pagamento mínimo equivalente a um salário nacional, sem perder a renda durante o processo. A mudança cria uma transição mais segura e evita interrupções, justamente em um momento considerado sensível para muitas famílias.

Essa nova regra envolve o Benefício de Prestação Continuada, que tem valor fixado em R$ 1.621, equivalente ao salário mínimo atual. No entanto, a principal novidade não está apenas no valor, mas sim na forma como a migração pode ocorrer sem cortes imediatos.

A medida foi oficializada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, garantindo que o pagamento do Bolsa Família continue ativo enquanto o pedido do BPC estiver em análise. Até mesmo situações que antes geravam insegurança agora passam a ter uma proteção maior.

Transição entre benefícios agora tem proteção

Antes dessa mudança, havia risco de o beneficiário solicitar o novo auxílio e acabar ficando sem receber nenhum valor durante a espera. Isso acontecia porque o desligamento podia ocorrer antes da aprovação, criando um período sem renda.

Agora, o funcionamento é diferente e mais seguro, justamente porque o Bolsa Família não é cortado imediatamente após a solicitação do BPC. O pagamento segue ativo até que todo o processo seja analisado e concluído pelos órgãos responsáveis.

Essa proteção de renda foi criada para evitar prejuízos às famílias que já estão em situação de vulnerabilidade. No entanto, ela também organiza melhor a passagem entre os programas, evitando decisões precipitadas ou perdas financeiras inesperadas.

A regra vale para quem já recebe o Bolsa Família e tem direito ao BPC, seja por idade ou por condição de deficiência. Nesses casos, a migração passa a ser feita de forma mais estruturada e com menos riscos.

Quem pode solicitar e como fazer o pedido

O BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que estejam em situação de baixa renda. Justamente por isso, muitas famílias atendidas pelo Bolsa Família também se encaixam nos critérios.

Para facilitar o acesso, o pedido pode ser feito por diferentes canais disponíveis ao cidadão. Entre eles estão o Sibec, o aplicativo do Bolsa Família e o Instituto Nacional do Seguro Social, ampliando as possibilidades de solicitação.

Essa ampliação busca reduzir falhas e tornar o processo mais acessível, até mesmo para quem enfrenta dificuldades com atendimento presencial. No entanto, é necessário que o responsável familiar esteja atento aos dados e às exigências durante o pedido.

A mudança também considera casos em que há incompatibilidade de renda ou perfil entre os programas. Nessas situações, a migração deixa de ser um risco e passa a ser uma alternativa mais segura.

Créditos: Divulgação/gov.br

Governo formaliza regras de saída do Bolsa Família

Além da nova regra de transição, o Governo Federal também publicou diretrizes sobre o desligamento voluntário do Bolsa Família. A norma foi divulgada no Diário Oficial da União na segunda-feira (4).

A regulamentação foi estabelecida pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. O objetivo é padronizar o processo e dar mais clareza às famílias que desejam deixar o programa.

Segundo as regras, o pedido deve ser feito pelo responsável familiar cadastrado, podendo ocorrer de forma presencial, pelo aplicativo ou pela plataforma digital. Até mesmo esse processo passa a ter registro formal nos sistemas do governo.

A medida busca organizar melhor a base de beneficiários e garantir maior controle sobre os pagamentos. No entanto, não houve mudanças nos critérios de permanência, mantendo o foco na atualização cadastral e na gestão eficiente dos auxílios.