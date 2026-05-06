O Instituto Federal fez um comunicado envolvendo o pagamento do Programa Pé-de-Meia, trazendo detalhes sobre os valores e o período em que os depósitos serão realizados. A informação chama atenção justamente por envolver diferentes incentivos educacionais e prazos importantes para os estudantes acompanharem.

Quem trouxe a atualização foi o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), que informou à comunidade acadêmica como será a organização dos pagamentos previstos entre os dias 25 de maio e 1º de junho de 2026. A instituição destacou que os repasses contemplam diferentes categorias dentro do programa.

Pagamentos incluem diferentes incentivos

De acordo com o comunicado, os valores pagos nesse período abrangem o Incentivo Conclusão 2025 e também o Incentivo Matrícula 2026, além do Incentivo Frequência referente aos meses de fevereiro e março deste ano. Esses pagamentos fazem parte da estrutura do Programa Pé-de-Meia, que acompanha o desempenho e a permanência dos alunos.

Justamente por isso, o instituto reforça que os estudantes precisam manter atenção aos critérios exigidos, principalmente no que envolve presença nas aulas e atualização de dados. A frequência escolar segue sendo um dos pontos centrais para garantir o recebimento dos valores.

Além disso, os beneficiários recebem em maio uma parcela de R$ 200 ligada ao Incentivo Frequência, destinada aos alunos que alcançaram pelo menos 80% de presença nas aulas durante o mês de março. Esse valor pode ser movimentado assim que o depósito é realizado.

Movimentação do dinheiro e regras

O acesso ao dinheiro pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, que permite diversas operações financeiras de forma prática e digital. No entanto, também existem alternativas presenciais, como caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui, utilizando recursos como o saque digital.

Até mesmo a idade do estudante influencia na liberação do valor, já que menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis para movimentar a quantia. Esse processo pode ser feito dentro do próprio aplicativo, facilitando o acesso ao benefício.

Por outro lado, estudantes com 18 anos ou mais já possuem a conta desbloqueada automaticamente, bastando acessar o sistema com CPF e senha cadastrada. Isso torna o processo mais direto para quem já atingiu a maioridade.

Créditos: Antônio Cruz/Agência Brasil

Calendário e exigências do programa

O calendário de pagamentos segue uma divisão baseada no mês de nascimento dos estudantes, começando em 25 de maio para nascidos em janeiro e fevereiro. Em seguida, os depósitos avançam gradualmente até o dia 1º de junho, contemplando todos os grupos.

No entanto, outro ponto essencial envolve o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), já que estudantes com cadastro vencendo até 7 de agosto de 2026 precisam atualizar os dados antes dessa data. Caso contrário, podem enfrentar bloqueios ou até suspensão do benefício.

Além disso, quem deseja saber se irá receber pode consultar a página oficial do programa, onde é possível verificar informações detalhadas sobre pagamentos, motivos de aprovação ou não e orientações em caso de erro. Esse acompanhamento constante é recomendado.

O Programa Pé-de-Meia é voltado para estudantes entre 14 e 24 anos da rede pública, exigindo que a família esteja inscrita no CadÚnico. Até mesmo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idade entre 19 e 24 anos, podem participar, desde que atendam às exigências como participação no Encceja.

Por fim, o comunicado do IFSertãoPE reforça justamente a importância de manter os dados atualizados e cumprir os critérios do programa, já que esses fatores são determinantes para continuar recebendo os pagamentos ao longo do ano.