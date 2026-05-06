O Palmeiras pode negociar um jogador que vem tendo pouca utilização, e um clube do exterior aparece disposto a investir cerca de R$ 86,7 milhões para fechar a compra, justamente em meio a mudanças previstas no elenco. A movimentação chama atenção porque envolve um atleta jovem e com vínculo longo, mas que não conseguiu se firmar na temporada atual.

Luighi é o nome que vive esse cenário no Palmeiras, já que o centroavante tem tido poucas oportunidades e aparece como um dos cotados para deixar o clube na próxima janela. O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, monitora a situação de perto e avalia avançar para tentar a contratação, justamente aproveitando a baixa minutagem do jogador.

Pouco espaço pesa e abre caminho para saída

O atacante surgiu como promessa e começou a receber chances ainda em 2024 com Abel Ferreira, no entanto não conseguiu manter uma sequência entre os titulares. Isso fez com que sua participação fosse limitada ao longo do tempo, refletindo diretamente em seus números.

Até o momento, Luighi soma 42 partidas, com quatro gols e uma assistência, números que mostram justamente uma presença mais discreta dentro do elenco principal. Ainda assim, o contrato longo até dezembro de 2029 mantém o Palmeiras em posição confortável para negociar.

A expectativa do clube é receber cerca de 15 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 86 milhões na cotação atual, justamente o montante que pode ser decisivo para uma possível transferência. O interesse do Al-Ittihad reforça esse cenário de saída no meio do ano.

Interesse antigo não evoluiu no Brasil

Antes do interesse internacional ganhar força, o Atlético-MG chegou a observar a situação do atacante no início da temporada, no entanto não houve avanço nas tratativas. Mesmo com a janela aberta, o clube mineiro não apresentou proposta oficial.

Sem movimentação concreta, a possibilidade de permanência no futebol brasileiro perdeu força, justamente abrindo espaço para equipes de fora entrarem na disputa. Esse contexto acabou fortalecendo o interesse vindo do exterior.

Com isso, a tendência é que o futuro de Luighi seja definido na próxima janela, até mesmo considerando a necessidade do Palmeiras de ajustar o elenco. A baixa utilização pesa e pode ser determinante na decisão final.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Outro atacante pode render valor milionário

Além de Luighi, outro nome do ataque também pode deixar o Palmeiras em breve, e com cifras ainda mais altas envolvidas. Flaco López aparece como alvo de um clube europeu que já iniciou conversas avançadas.

O Atlético de Madrid é o principal interessado e já indicou que pode pagar 40 milhões de euros fixos para concluir a contratação, valor que chega a aproximadamente R$ 232 milhões. O jogador de 25 anos é bem avaliado internamente.

Diego Simeone é um dos entusiastas da chegada do atacante, que poderia reforçar um elenco que já conta com nomes como Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nahuel Molina e Juan Musso. A negociação pode avançar após a Copa do Mundo.

Dessa forma, o Palmeiras pode ter uma janela movimentada, justamente com dois atacantes envolvidos em negociações importantes. Os valores colocados em pauta reforçam o interesse internacional e indicam mudanças relevantes no elenco.