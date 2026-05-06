Enquanto o Flamengo se movimenta para tentar a contratação de Luiz Henrique junto ao Zenit, o Corinthians também observa o mercado e mira outro nome do mesmo clube russo, justamente pensando na próxima janela de transferências. A disputa indireta mostra estratégias diferentes, mas com um ponto em comum claro, que é buscar reforços no elenco do time europeu.
Corinthians avalia retorno de velho conhecido
O Corinthians, no entanto, começa a traçar seus planos com mais cautela e já colocou Gustavo Mantuan como um dos nomes analisados internamente. Revelado pelo próprio clube paulista, o jogador surge como alternativa interessante para reforçar o elenco sem grandes investimentos, algo que a diretoria considera prioridade neste momento.
De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o clube não pretende envolver atletas em uma possível negociação, justamente por estar focado em melhorar sua situação financeira. Esse tipo de troca, até mesmo comum em outras janelas, não é visto como viável pela diretoria atual do Timão.
Mantuan, por sua vez, enxerga com bons olhos um possível retorno ao futebol brasileiro, o que pode facilitar as conversas no futuro. No entanto, o Zenit prefere negociar o jogador com equipes do futebol europeu, o que pode dificultar um avanço imediato nas tratativas.
O histórico do atleta no Corinthians também pesa na avaliação, já que ele teve passagem pelo elenco principal antes de ser negociado. Foram 43 jogos disputados, com seis gols e uma assistência, números que ainda assim mantêm seu nome em evidência dentro do clube.
Versatilidade agrada e necessidade aumenta
No Zenit, Gustavo Mantuan conseguiu se adaptar e ampliar suas funções dentro de campo, atuando até mesmo em diferentes posições. Além da lateral-direita, ele pode jogar pelas pontas, o que o transforma em uma peça ofensiva versátil e interessante para o elenco corintiano.
Essa característica ganha ainda mais importância diante da lesão de Kayke, que abriu uma lacuna no setor ofensivo do time. Justamente por isso, a diretoria passou a considerar a contratação de um jogador com esse perfil para a sequência da temporada.
Mesmo assim, o Corinthians mantém uma postura cautelosa no mercado e não pretende fazer altos investimentos. A ideia segue sendo encontrar oportunidades viáveis, principalmente jogadores livres ou com negociações mais acessíveis financeiramente.
Além da busca por um ponta, o clube também avalia reforçar outras posições, como a de goleiro, onde busca um reserva para Hugo Souza. Esse planejamento será estruturado até a abertura oficial da janela, que ocorre após a Copa do Mundo de 2026.
Flamengo na busca por Luiz Henrique
Do outro lado, o Flamengo também se movimenta, mas com foco em Luiz Henrique, atacante que já passou pelo futebol brasileiro e atualmente está no Zenit. O clube carioca definiu o jogador como um dos alvos e avalia a possibilidade de negociação para reforçar seu elenco.
O presidente Bap, no entanto, não pretende entrar em disputas financeiras para garantir a contratação do atleta. A estratégia do Flamengo é agir com cautela, justamente buscando um acordo que seja considerado justo dentro das condições estabelecidas pelo mercado.
O Zenit estipulou o valor de 50 milhões de euros para negociar Luiz Henrique, o que representa uma quantia elevada e que exige análise cuidadosa por parte do clube brasileiro. Mesmo com o interesse, o Flamengo não pretende ultrapassar seus limites financeiros.
Além disso, o atacante também desperta interesse de equipes europeias, embora a janela no continente esteja fechada neste momento. Esse cenário pode influenciar diretamente nas negociações futuras, mantendo o jogador valorizado no mercado internacional.
Dessa forma, enquanto o Flamengo tenta avançar por Luiz Henrique, o Corinthians segue atento a Gustavo Mantuan, reforçando um movimento paralelo envolvendo o Zenit. Até mesmo com estratégias diferentes, os dois clubes brasileiros deixam claro que o mercado externo segue sendo prioridade em seus planejamentos.
