Uma ótima notícia para os beneficiários do Bolsa Família, moradores da região do Amazonas. Trata-se de um importante auxílio dado pelo governo, adicionando R$ 150 na renda, uma ajuda importante para o planejamento familiar.

Trata-se do Auxílio Estadual, que é o principal programa de transferência de renda do Governo do Amazonas, criado para atender famílias em situação de vulnerabilidade social e reforçar a segurança alimentar da população. Atualmente, o benefício garante o pagamento mensal de R$ 150 para milhares de famílias em todo o estado.

Um dado que chama atenção é o fato dos beneficiários do Bolsa Família, atenderem aos critérios exigidos para o programa de transferência de renda, já que ambos são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social e possuem requisitos semelhantes relacionados à renda e ao cadastro.

O programa é administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) e passa por uma nova fase de atualização cadastral. A expectativa é incluir 30 mil novas famílias até 2026, ampliando o alcance da iniciativa entre os amazonenses que mais necessitam de apoio financeiro.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem pode ter direito ao benefício?

Para ter direito ao benefício, é necessário atender a uma série de critérios estabelecidos pelo governo estadual. Entre eles estão a inscrição em programas de transferência de renda, a situação de pobreza ou extrema pobreza e o cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico).

Também são considerados fatores como a presença de pessoas com deficiência, idosos ou mulheres responsáveis pelo sustento familiar. A seleção dos beneficiários é realizada com base em informações do CadÚnico e segue critérios de classificação que levam em conta a composição familiar, especialmente a existência de crianças e adolescentes no núcleo familiar.

Além disso, determinadas situações podem impedir o acesso ao programa, como a posse de veículos registrados em nome do responsável familiar ou o vínculo com a folha de pagamento do Governo do Amazonas.

Os interessados podem consultar a situação do benefício diretamente no portal oficial do programa, utilizando CPF e data de nascimento. Caso sejam contemplados, as informações sobre local e data de retirada do cartão são disponibilizadas durante a consulta.

Criado em 2021, o Auxílio Estadual é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas. Ao longo dos últimos anos, a iniciativa já beneficiou centenas de milhares de famílias e movimentou bilhões de reais na economia estadual, contribuindo para a redução da pobreza e das desigualdades sociais.