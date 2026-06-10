A cooperação entre Rússia e Brasil ganhou um novo capítulo com um acordo voltado ao fortalecimento do setor agroindustrial e à ampliação da segurança alimentar. A iniciativa busca unir esforços para aumentar a produção, incentivar pesquisas e contribuir para o combate à fome, além de ampliar a troca de conhecimento entre os dois países.

Os detalhes da parceria foram discutidos em uma reunião realizada no Ministério da Agricultura russo, que contou com a participação da ministra Oksana Lut e do secretário brasileiro Luis Rua. Durante o encontro, os representantes trataram de estratégias para reforçar o comércio, a tecnologia e a pesquisa ligada ao agronegócio.

Os resultados dessa aproximação já começam a aparecer. Em 2026, houve crescimento no intercâmbio comercial envolvendo produtos como pescado e glúten de trigo. No entanto, a expectativa é ampliar ainda mais os negócios com laticínios, carnes e outros itens agrícolas nos próximos anos.

Segundo Oksana Lut, a cooperação pode gerar benefícios que vão além do comércio. A proposta também busca fortalecer a segurança alimentar e promover o bem-estar social, ao mesmo tempo em que amplia a colaboração científica entre as duas nações.

A Rússia também manteve posição de destaque no fornecimento de fertilizantes ao Brasil, registrando aumento de 11% nas exportações no último ano. Além disso, os dois países pretendem atuar juntos em projetos de seleção genética e produção de sementes mais resistentes a pragas e condições climáticas adversas.

Créditos: Valter Campanato/Agência Brasil

Cooperação vai além do comércio agrícola

O plano bilateral inclui ainda programas de estágio para especialistas, intercâmbio acadêmico e ações conjuntas em pesquisas sobre agroquímicos, solos, pecuária e avicultura. A proposta é justamente ampliar o compartilhamento de experiências e acelerar o desenvolvimento de novas soluções para o campo.

A iniciativa acompanha um movimento mais amplo entre integrantes do BRICS e parceiros internacionais. Casos recentes envolvendo Rússia, Egito, Belarus e Cazaquistão mostram o avanço de investimentos em tecnologia agrícola, produtividade e segurança alimentar, reforçando o agronegócio como um dos principais instrumentos de cooperação internacional e desenvolvimento econômico.