Uma ajuda inesperada para a Seleção Brasileira surgiu às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O time comandado por Ancelotti ganhou um reforço fora das quatro linhas, com sinais de apoio que podem aumentar ainda mais a sua popularidade durante o torneio.

Esse movimento veio da Itália. Sem conseguir vaga para o Mundial pela terceira edição consecutiva, os torcedores italianos foram consultados em uma pesquisa da empresa SWG e apontaram o Brasil como a seleção estrangeira que mais pretendem apoiar na competição. Ao todo, 17% dos entrevistados escolheram a equipe brasileira.

O levantamento também mostrou uma disputa equilibrada pelas posições seguintes. A Espanha apareceu logo atrás, com 16% das preferências, enquanto a Argentina ficou em terceiro lugar com 10%. França e Inglaterra surgiram empatadas com 5%, e outros países somaram 12% das respostas.

Para Alexandre Frota, ex-presidente do Ceará Sporting Club e CEO da FutPro Expo, o resultado demonstra que o futebol brasileiro continua exercendo influência muito além das quatro linhas. Segundo ele, o Brasil exporta cultura, entretenimento e uma forma própria de viver o esporte, o que ajuda a explicar esse reconhecimento internacional.

A situação ganha ainda mais destaque justamente porque a Itália vive um momento complicado em sua história recente. A seleção tetracampeã mundial ficará fora da Copa pela terceira vez seguida, algo inédito entre campeãs do torneio. A última participação italiana em um Mundial aconteceu em 2014, no Brasil.

Créditos: Divulgação/FIFA

Brasil segue despertando interesse internacional

Wagner Leitzke, head de clubes do marketing digital da Agência End to End, afirmou que os números reforçam a condição do Brasil como uma potência global de interesse. Na avaliação dele, esse cenário abre espaço para aproximar torcedores estrangeiros da cultura brasileira, dos atletas e também das marcas ligadas ao futebol.

Enquanto a Azzurra acompanha mais uma Copa à distância, a Seleção Brasileira chega ao torneio cercada por atenção internacional. Justamente por isso, o apoio demonstrado pelos italianos pode ser visto como um reforço simbólico para o trabalho de Carlo Ancelotti, que terá uma torcida extra durante a disputa do Mundial de 2026.