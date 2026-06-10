Uma ajuda inesperada para a Seleção Brasileira surgiu às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O time comandado por Ancelotti ganhou um reforço fora das quatro linhas, com sinais de apoio que podem aumentar ainda mais a sua popularidade durante o torneio.
Esse movimento veio da Itália. Sem conseguir vaga para o Mundial pela terceira edição consecutiva, os torcedores italianos foram consultados em uma pesquisa da empresa SWG e apontaram o Brasil como a seleção estrangeira que mais pretendem apoiar na competição. Ao todo, 17% dos entrevistados escolheram a equipe brasileira.
O levantamento também mostrou uma disputa equilibrada pelas posições seguintes. A Espanha apareceu logo atrás, com 16% das preferências, enquanto a Argentina ficou em terceiro lugar com 10%. França e Inglaterra surgiram empatadas com 5%, e outros países somaram 12% das respostas.
Para Alexandre Frota, ex-presidente do Ceará Sporting Club e CEO da FutPro Expo, o resultado demonstra que o futebol brasileiro continua exercendo influência muito além das quatro linhas. Segundo ele, o Brasil exporta cultura, entretenimento e uma forma própria de viver o esporte, o que ajuda a explicar esse reconhecimento internacional.
A situação ganha ainda mais destaque justamente porque a Itália vive um momento complicado em sua história recente. A seleção tetracampeã mundial ficará fora da Copa pela terceira vez seguida, algo inédito entre campeãs do torneio. A última participação italiana em um Mundial aconteceu em 2014, no Brasil.
Brasil segue despertando interesse internacional
Wagner Leitzke, head de clubes do marketing digital da Agência End to End, afirmou que os números reforçam a condição do Brasil como uma potência global de interesse. Na avaliação dele, esse cenário abre espaço para aproximar torcedores estrangeiros da cultura brasileira, dos atletas e também das marcas ligadas ao futebol.
Enquanto a Azzurra acompanha mais uma Copa à distância, a Seleção Brasileira chega ao torneio cercada por atenção internacional. Justamente por isso, o apoio demonstrado pelos italianos pode ser visto como um reforço simbólico para o trabalho de Carlo Ancelotti, que terá uma torcida extra durante a disputa do Mundial de 2026.
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