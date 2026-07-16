Se locomover ou até mesmo viajar é fundamental para qualquer cidadão, seja para trabalho ou até mesmo lazer. Sobre o tema, existe uma questão que envolve o programa Bolsa Família: afinal de contas, quem é beneficiário pode solicitar transporte gratuito?

Muitas pessoas que recebem o Bolsa Família têm dúvidas se o programa garante passagem de ônibus gratuita. Atualmente, a resposta é não. Não existe nenhuma lei federal que conceda esse benefício automaticamente aos participantes do programa, embora haja propostas em discussão para ampliar os direitos das famílias de baixa renda.

Há projetos que defendem a criação de uma gratuidade no transporte público para beneficiários do Bolsa Família, mas nenhuma dessas propostas foi aprovada até o momento.

Além disso, caso uma medida desse tipo seja implementada no futuro, ela poderá estabelecer critérios específicos, como renda, local de residência ou situação de trabalho, e não necessariamente valerá para todo o país.

Créditos: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Alguns locais no Brasil contam com transporte gratuito

Apesar disso, algumas prefeituras e governos estaduais mantêm programas próprios de transporte gratuito ou com tarifas reduzidas para pessoas de baixa renda.

Em determinadas cidades, estar inscrito no Cadastro Único ou receber o Bolsa Família pode ser um dos requisitos para obter o benefício, mas as regras variam conforme a legislação local. Por isso, é importante consultar a prefeitura ou o órgão responsável pelo transporte público do município.

Também não existe uma regra nacional que conceda viagens gratuitas exclusivamente às mães beneficiárias do Bolsa Família ou que permita ao CRAS fornecer passagens sem custo.

O Centro de Referência de Assistência Social pode orientar as famílias sobre programas sociais disponíveis e verificar se há benefícios municipais ou estaduais de transporte.

Além disso, idosos, pessoas com deficiência, estudantes e outros grupos previstos em lei podem ter direito à gratuidade ou descontos no transporte público, conforme a legislação de cada localidade.