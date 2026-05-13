Os beneficiários do Programa Bolsa Família em uma cidade brasileira devem comparecer às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atualizar suas condições de saúde. Essa medida é uma orientação da Prefeitura e tem como objetivo garantir que as famílias atendam aos requisitos do programa.

Essa atualização do bolsa família é essencial para que os beneficiários mantenham o cadastro regularizado e continuem recebendo o auxílio. Durante a visita às UBS, as famílias devem realizar a pesagem e a avaliação nutricional, além de atualizar os cartões de vacina.

As gestantes têm a obrigação de realizar o pré-natal. Para efetuar a atualização, é necessário apresentar documentos pessoais, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o cartão de vacinas. Esses procedimentos são fundamentais para monitorar a saúde das famílias e garantir o acesso a serviços de saúde adequados.

Locais e Horários de Atendimento

As Unidades Básicas de Saúde em Varginha estão distribuídas em diversos bairros, oferecendo horários variados para atender os beneficiários. Por exemplo, a UBS Novo Tempo atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, enquanto a UBS Vargem funciona das 7h às 17h.

Outras UBS, como a UBS Santa Mônica e a UBS Rio Verde, têm horários específicos que variam entre manhã e tarde. É importante que os beneficiários verifiquem as UBS mais próximas e seus horários para facilitar o acesso aos serviços. A atualização das condições de saúde é crucial para a continuidade do suporte oferecido pelo Programa Bolsa Família.

Além de assegurar que as famílias estejam recebendo o acompanhamento necessário, a atualização ajuda a identificar possíveis problemas de saúde que possam afetar o bem-estar dos membros da família. Isso é especialmente importante para gestantes e crianças, que são grupos mais vulneráveis.